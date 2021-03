Innoviz lance une plateforme révolutionnaire de perception automobile pour accélérer la production de véhicules autonomes des grands constructeurs automobiles

InnovizAPP est basée sur le logiciel de perception avancé d'Innoviz, qui tire parti des riches données dérivées des capteurs LiDAR d'Innoviz, associées à des algorithmes d'IA exclusifs, pour analyser le nuage de points et estimer la vitesse d'un objet avec une grande précision. Le logiciel peut détecter et classer avec précision des objets dans n'importe quelle scène de conduite en 3D jusqu'à 250 mètres de distance, y compris les voitures, les camions, les motos, les piétons, etc. Il exécute également des algorithmes de perception en temps réel, détectant et classant les pixels comme pertinents ou non pour les collisions.

Le matériel InnovizAPP fournit une conception de référence de qualité automobile basée sur des composants de qualité automobile à faible coût. Il se connecte aux systèmes de véhicules existants et permet une perception en temps réel d'une manière simple et prête à l'emploi, ce qui permet aux constructeurs automobiles de tester et d'apprendre à construire leurs propres systèmes de conduite autonome.

« InnovizAPP est une véritable percée technologique, offrant une puce de qualité automobile adaptable et une plateforme qui peut être intégrée dans les véhicules existants, a expliqué Omer Keilaf, PDG et cofondateur d'Innoviz. Nous l'avons développée en réponse aux demandes des grands constructeurs automobiles, et nos clients en Asie, en Europe et en Amérique du Nord optimisent déjà leurs programmes de VA avec cette plateforme, qui devient rapidement la référence en matière de validation client. »

Le logiciel de perception et le capteur à semi-conducteurs LiDAR d'Innoviz, InnovizOne, sont conçus et développés conformément aux normes les plus strictes de l'industrie automobile et sont en cours d'adoption par les principaux leaders de l'industrie, dont BMW.

Cette nouvelle fait suite à l'annonce d'Innoviz le 11 décembre 2020 : un accord définitif a été conclu avec Collective Growth Corporation (NASDAQ: CGRO), ce qui ferait d'Innoviz une société cotée en bourse. La société combinée conservera le nom d'Innoviz Technologies, Ltd. et ses actions ordinaires devraient être cotées au NASDAQ sous le symbole boursier « INVZ ».

À propos d'Innoviz Technologies

Innoviz est un fournisseur de technologie de premier plan qui mettra des véhicules autonomes sur les routes et dont la mission est de changer le monde et améliorer la vie. Innoviz est la seule entreprise avec la technologie LiDAR qui peut « voir » mieux qu'un conducteur humain, tout en répondant aux exigences strictes de l'industrie automobile en matière de performances, de sécurité et de prix. Sélectionnée par BMW pour son programme de voiture autonome iX entièrement électrique, la technologie d'Innoviz sera la première à être déployée dans les véhicules grand public. Innoviz est soutenue par des partenaires stratégiques et des investisseurs de premier plan, dont SoftBank Ventures Asia, Samsung, Magna International, Aptiv, Magma Venture Partners, et d'autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.innoviz.tech.

Déclarations prospectives

Le présent document contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières en ce qui concerne la transaction proposée entre Innoviz et Collective Growth, y compris des déclarations concernant les avantages de la transaction, le calendrier prévu de la transaction, les services offerts par Innoviz et les marchés sur lesquels elle exerce ses activités, et les résultats futurs prévus d'Innoviz. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « croire », « prévoir », « s'attendre », « estimer », « avoir l'intention », « stratégie », « futur », « possibilité », « planifier », « peut », « devrait », « fera », « serait », « sera », « continuera », « entraînera probablement » et d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives sont des prévisions, des projections et d'autres déclarations portant sur les événements futurs et sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles. Par conséquent, ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent document. Ceux-ci incluent, sans s'y limiter : (i) le risque que la transaction ne se conclue pas en temps opportun ou ne soit pas menée à bien, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur le cours des titres de Collective Growth ; (ii) le risque que la transaction ne soit pas terminée avant la date limite de fusion de Collective Growth et le risque que Collective Growth n'obtienne pas de prolongation de la date limite de fusion si elle en fait la demande ; (iii) le non-respect des conditions d'exécution de la transaction, y compris l'adoption de l'accord de rapprochement des entreprises par les actionnaires de Collective Growth et d'Innoviz, le respect de l'exigence de montant minimal dans le compte en fiducie après les rachats par les actionnaires publics de Collective Growth et l'obtention de certaines approbations gouvernementales et réglementaires ; (iv) l'absence d'une évaluation réalisée par un tiers pour déterminer s'il y a lieu ou non de poursuivre la transaction proposée ; (v) la survenance de tout événement, tout changement ou toute autre circonstance qui pourrait donner lieu à la résiliation de l'accord de rapprochement des entreprises ; (vi) l'effet de l'annonce ou de la suspension de la transaction sur les relations d'affaires, les résultats d'exploitation et les activités globales d'Innoviz ; (vii) les risques que la transaction proposée perturbe les plans d'Innoviz, ainsi que les problèmes de rétention d'employés potentiels pouvant découler de la transaction proposée ; (viii) l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre Innoviz ou contre Collective Growth relativement à l'accord de rapprochement des entreprises ou à la transaction proposée ; (ix) la capacité d'Innoviz de coter ses actions ordinaires au Nasdaq ; (x) le risque que certains facteurs entraînent une volatilité dans le cours des titres d'Innoviz, y compris les changements subis par les industries concurrentielles et hautement réglementées dans lesquelles Innoviz entend d'exercer ses activités, les variations dans la performance des concurrents, les modifications apportées aux lois et règlements qui s'appliquent aux activités d'Innoviz et les modifications apportées à la structure du capital combiné ; (xi) la capacité de mettre en œuvre des plans d'affaires et de respecter les prévisions et d'autres attentes après la conclusion de la transaction proposée, de cerner de nouvelles occasions et d'en tirer parti. La liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Il est conseillé d'examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la section « Facteurs de risque » de la circulaire de procuration ainsi que les rapports annuels de Collective Growth dans le formulaire 10-K, les rapports trimestriels dans le formulaire 10-Q et d'autres documents déposés par Collective Growth de temps à autre auprès de la SEC. Ces documents mentionnent et décrivent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont uniquement valables à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Innoviz et Collective Growth n'assument aucune obligation et n'ont pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou en raison d'autres facteurs. Innoviz et Collective Growth ne donnent aucune assurance que Innoviz ou Collective Growth répondent à leurs attentes.

Cette communication n'est pas destinée à être exhaustive ou à contenir toutes les informations qu'une personne peut souhaiter pour envisager un investissement dans Innoviz ou Collective Growth et n'est pas destinée à former la base d'une décision d'investissement dans l'une ou l'autre des sociétés. Toutes les déclarations prospectives écrites et orales subséquentes concernant Innoviz et Collective Growth, les transactions proposées ou d'autres questions et attribuables à Innoviz et Collective Growth ou à toute personne agissant en leur nom sont expressément et entièrement qualifiées par les mises en garde ci-dessus.

Informations supplémentaires et où les trouver

Cette communication concerne la transaction de fusion proposée impliquant Collective Growth et Innoviz. Innoviz a déposé la déclaration d'inscription auprès de la SEC, qui comprend la circulaire de procuration de Collective Growth, et certains documents connexes, qui seront utilisés à la réunion des actionnaires de Collective Growth pour approuver le rapprochement des entreprises proposé et les questions connexes. IL EST VIVEMENT DEMANDÉ AUX INVESTISSEURS ET AUX PORTEURS DE TITRES DE COLLECTIVE GROWTH DE LIRE LA CIRCULAIRE DE PROCURATION, TOUTE MODIFICATION DE CELLE-CI ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUI SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, SOIGNEUSEMENT ET INTÉGRALEMENT LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR INNOVIZ, COLLECTIVE GROWTH ET LE RAPPROCHMENT DES ENTREPRISES. La circulaire de procuration a été envoyée par la poste aux actionnaires de Collective Growth en date du 4 mars 2021. Les investisseurs et les détenteurs de titres pourront également obtenir des copies de la déclaration d'inscription et d'autres documents contenant des informations importantes sur chacune des entreprises une fois que ces documents seront déposés auprès de la SEC, sans frais, sur le site Web de la SEC : www.sec.gov. De plus, les documents déposés par Collective Growth peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de Collective Growth à www.collectivegrowthcorp.com ou sur demande écrite à Collective Growth : Collective Growth Corporation, 1805 West Avenue, Austin, TX 78701, et les documents déposés par Innoviz peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web d'Innoviz à l'adresse www.innoviz.tech ou sur demande écrite adressée à Innoviz : Innoviz Technologies Ltd., 2 Amal Street, Rosh HaAin, 4809202, Israël.

Participants à la sollicitation

Collective Growth, Innoviz et leurs administrateurs et hauts dirigeants respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation des actionnaires de Collective Growth relativement à la transaction proposée. Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants de Collective Growth et leur propriété des titres de Collective Growth sont présentés dans les documents déposés par Collective Growth auprès de la SEC, y compris la déclaration de procuration et le prospectus définitif de Collective Growth déposés auprès de la SEC le 1er mai 2020. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de ces documents de la manière indiquée au paragraphe précédent.

Contact

[email protected]

Contact pour les investisseurs :

Maya Lustig

Innoviz Technologies

+972 54 677 8100

[email protected]

Cody Slach ou Matt Glover

Gateway Investor Relations

(949) 574-3860

[email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=jdiWrJd3-tk

SOURCE Innoviz Technologies