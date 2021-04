Innoviz Technologies y Collective Growth Corporation anuncian el cierre de la combinación empresarial

Innoviz se complace anunciar hoy, tras años de desarrollo y pruebas rigurosas, el avance hacia la producción totalmente automatizada de alto volumen de grado automotriz de InnovizOne, que servirá a la producción en serie de BMW, entre otros clientes, y se espera que proporcione importantes ingresos futuros. Paralelamente, la Compañía continuará la introducción de la nueva generación de LiDAR InnovizTwo en el mercado, que se espera que resulte en una reducción considerable de los costes y mejoras de rendimiento para acelerar la adopción de movilidad segura en todo tipo de automóviles. Innoviz continuará recopilando datos y desarrollando nuevas funciones de visión por ordenador para InnovizAPP, la nueva plataforma de percepción automotriz. Con estos desarrollos, Innoviz ampliará aún más la brecha tecnológica en el mercado y reforzará su posición de liderazgo en sensores LiDAR de estado sólido rentables y de alto rendimiento y software de percepción para el mercado de conducción autónoma y otros.

"Este es un momento crucial para el equipo de Innoviz e histórico para la industria en general", djo Omer Keilaf, cofundador y consejero delegado de Innoviz. "Desde su fundación, los ingenieros de Innoviz han superado los límites del rendimiento de LiDAR, lo que nos ha permitido ofrecer una solución segura, fiable y asequible que los fabricantes de automóviles pueden adoptar a escala. La creciente demanda de clientes en Europa, Estados Unidos, Asia Pacífico y nuestra creciente cartera de pedidos son prueba de nuestro importante compromiso. Convertirnos en una empresa que cotiza en bolsa pone a Innoviz en el camino hacia el liderazgo global en el espacio de la conducción autónoma en todo el mundo, entre otros".

Bruce Linton, presidente y consejero delegado de Collective Growth Corporation, dijo: "Innoviz supera a sus competidores por un amplio margen en cuanto a la producción y el desarrollo tecnológico de LiDAR de gran volumen. Estamos orgullosos de seguirlos en su trayectoria como empresa que cotiza en bolsa".

Descripción general de la transacción

Como resultado de la Combinación de Negocios, Innoviz ha recibido aproximadamente 371 millones de dólares en ingresos brutos compuestos por 141 millones de dólares en efectivo de Collective Growth en fideicomiso seguido de los reembolsos de accionistas públicos y 230 millones de dólares de un PIPE de acciones ordinarias, incluidas inversiones estratégicas del socio de Nivel 1 de Innoviz, Magna International, Antara Capital, copatrocinador internacional de transacciones, el mayor inversor en PIPE, Phoenix Insurance y otros inversores institucionales.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero exclusivo y agente de colocación de Innoviz en relación con la fusión. Latham & Watkins LLP y Meitar | Oficinas Legales sirvieron como asesores legales de Innoviz. Akin Gump Strauss Hauer & Field LLP y Faegre Drinker Biddle & Reath LP actuaron como asesores legales de los patrocinadores Antara Capital y Perception Capital, respectivamente, y Nechama Brin y Michael Yifrah se desempeñaron como asesores financieros de Perception Capital. Graubard Miller y Goldfarb Seligman & Co. actuaron como asesores legales de Collective Growth, y Cantor Fitzgerald actuó como asesor financiero y de mercados de capitales para Collective Growth.

Acerca de Innoviz Technologies

Innoviz es un proveedor destacado de tecnología que va a llevar a los vehículos autónomos hasta las carreteras, y finalmente, cambiará el mundo y mejorará la vida. Innoviz es la única empresa con tecnología LiDAR que puede "ver" mejor que un conductor humano, y a su vez cumple con los requisitos destacados dedicados al rendimiento, seguridad y precio de la industria de la automoción. Seleccionada por BMW para su uso dentro de su programa de vehículos autónomos iX totalmente eléctricos, la tecnología de Innoviz será la primera en implementarse en vehículos de consumo. Innoviz cuenta con el apoyo de socios e inversores estratégicos de primer nivel, entre los que se incluyen SoftBank Ventures Asia, Samsung, Magna International, Aptiv, Magma Venture Partners, además de otros. Si desea más información visite la página web www.innoviz.tech .

Declaraciones de futuro

Este documento contiene ciertas declaraciones de futuro incluidas dentro del significado de las leyes federales de valores, incluyendo las declaraciones sobre los beneficios de la transacción, los servicios ofrecidos por Innoviz y los mercados en los que realiza operaciones y los resultados futuros proyectados de Innoviz. Estas declaraciones prospectivas se identifican normalmente gracias al uso de palabras como "creer", "proyectar", "esperar", "anticipar", "estimar", "intentar", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "planificar", "puede", "debería", "será", "sería", "será", "continuará", "probablemente resultará" y expresiones similares. Las declaraciones prospectivas son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en expectativas y suposiciones actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Muchos factores podrían causar que los eventos futuros reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este comunicado, que incluyen, entre otros, la capacidad de implantar planes comerciales, pronósticos y otras expectativas después de la transacción, la capacidad de identificar y realizar oportunidades adicionales. y cambios y desarrollos potenciales en la tecnología LiDAR altamente competitiva e industrias relacionadas. La lista anterior de factores no es exhaustiva. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los otros riesgos e incertidumbres descritos en la declaración/prospecto de representación definitiva presentada ante la SEC el 11 de marzo de 2021 y otros documentos presentados por Innoviz de vez en cuando ante la SEC. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones de futuro se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, e Innoviz no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Innoviz no asegura que cumplirá sus expectativas.

