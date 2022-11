Innowacje firmy Hisense oparte na wartości stają się kluczową siłą napędową rozwoju marki

W tych niespokojnych czasach, firmy mogą skłaniać się ku przyjęciu względnie zachowawczego podejścia do planów rozwojowych. Dla Hisense, dynamiczna strategia innowacyjna spółki jest dokładnie tym elementem, który umożliwia ciągły rozwój marki.

Firma Hisense otworzyła 23 ośrodki B+R i 31 baz produkcyjnych na całym świecie, konsekwentnie zmieniając doświadczenia klientów poprzez wprowadzanie na rynek najnowszych rozwiązań. Te wizjonerskie posunięcia pozwalają firmie Hisense na poszerzenie globalnego zasięgu w tych trudnych czasach. W okresie od stycznia do października, wartość globalnych dostaw telewizorów Hisense osiągnęła poziom 19,6 milionów, przy wzroście rok do roku wynoszącym 18%, co uplasowało Hisense na drugim miejscu na rynku globalnym, zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie AVC Revo.

„Niezależne innowacje, umiejętności zarządcze i wielokrotne transformacje należą do najważniejszych czynników sukcesu firmy Hisense - powiedziała Catherine Fang, wiceprezes wykonawcza Hisense International. - Dla Hisense, innowacje są zarówno propozycją, jak i odpowiedzią".

Oprócz pomyślnego umiędzynarodowienia, artykuł, który powstał przy współpracy z Financial Times wyraża również podziw dla działań firmy Hisense w zakresie wpisania innowacji w jej zobowiązania dotyczące kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego. Na przykład, spółka Hisense wprowadziła generowanie energii z paneli fotowoltaicznych, co korzystnie wpływa na realizację celów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ponadto firmie Hisense udało się zmniejszyć grubość tylnej obudowy swoich telewizorów, co pozwala na oszczędność 4626 ton tworzyw sztucznych rocznie, co stanowi równowartość 514 milionów torebek plastikowych. Jeżeli chodzi o oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2, tylko w 2021 r. Grupa Hisense obniżyła zużycie energii elektrycznej o 10,7%.

„W ostatnim dziesięcioleciu, nacisk na kwestie społeczne i środowiskowe zachęcił przedsiębiorców do odejścia od ukierunkowania na rentowność i do rozważenia społecznego i środowiskowego oddziaływania ich praktyk biznesowych" - powiedziała pani Fang. Dynamiczne działania firmy Hisense w obszarze praktyk środowiskowych i społecznych, zarówno umożliwiają tworzenie strategii organicznego rozwoju innowacji jak i pozwalają na postępy w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Hisense.

W artykule przedstawiono również jeszcze jeden filar innowacji Hisense opartych na wartościach: jest to wizja polegająca na wzięciu na swoje barki społecznej odpowiedzialności i spełnianiu potrzeb zróżnicowanych grup konsumentów. Południowoafrykański oddział spółki, Hisense South Africa, pomyślnie przyczynił się do zwiększenia liczby miejsc pracy na rynku lokalnym i do poprawy wskaźników zatrudnienia. Firma Hisense również ugruntowała swoją komunikację z konsumentami na całym świecie poprzez występowanie w charakterze sponsora międzynarodowych imprez sportowych. W 2022 roku spółka została oficjalnym sponsorem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2022 w Katarze.

Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, Hisense jest na dobrej drodze do zajęcia pozycji światowej klasy międzynarodowej korporacji. Czerpiąc siłę z innowacji opartych na wartości, Hisense będzie dążyć do realizacji długoterminowych planów i celów strategicznych, nieustannie prosperując w obszarze technologii, B+R, łańcucha dostaw, wartości marki i rozwoju talentów.

