INOVAÇÃO EM COSTURA GANHA PRÊMIO BEST OF THE BEST RED DOT DESIGN AWARD

PFAFF® creative icon™ 2 recebe prêmios de design e inovação

LA VERGNE, Tennessee, 24 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A máquina de costura e bordado PFAFF®creative icon™ 2 da SVP Worldwide ganhou o distinto prêmio Red Dot Design Award de design de produto, um dos selos de qualidade mais cobiçados de bom design. A máquina recebeu o ultra-prestigiado prêmio Best of the Best Award. Menos de um por cento dos indicados recebem esse reconhecimento. A seleção do júri ocorre uma vez por ano em Essen, na Alemanha, e consiste em três categorias principais: Design de Marca e Comunicação, Design de Produto e Conceito de Design.

"Estamos entusiasmados e gratos que a PFAFF® creative icon™ 2 tenha sido escolhida como vencedora do prêmio Red Dot na categoria Design de Produto. Receber a indicação já é uma honra, e a conquista do prêmio é uma prova de que nossas equipes de P&D e design estão oferecendo as máquinas mais avançadas tecnologicamente e bonitas para nossos clientes. O espírito inovador da SVP Worldwide é incomparável", disse Dean Brindle, CMO da SVP Worldwide, empresa controladora da Pfaff.

A PFAFF® creative icon™ 2 é a primeira máquina de costura a ser projetada com inteligência artificial (IA) a desempenhar e evoluir em resposta ao profissional de costura—ao que e como ele costura. De forma verdadeiramente IA, a PFAFF™® creative icon™ 2 está preparada para buscar continuamente a perfeição, tornando-se mais inteligente a cada tarefa, de maneiras ousadas e novas. Ela aguarda ansiosamente os comandos de voz e a imaginação do profissional de costura, o que também faz dela uma das máquinas tecnologicamente mais avançadas do setor. A beleza da máquina também é incomparável, com linhas suaves e modernas e acessórios e anexos com design harmonioso.

O prêmio Red Dot Award será formalmente entregue à SVP Worldwide em 20 de junho de 2022, na Alemanha.

Dean afirmou que a Creative Icon 2 apresenta recursos e avanços tecnológicos que desafiam a imaginação. "É a primeira e única máquina de costura do mundo a ser controlada por reconhecimento de voz. Os comandos sem precisar usar as mãos oferecem mais flexibilidade e criatividade ao profissional de costura. A máquina é capaz de trabalhar em conjunto com o profissional, e o grande tablet interativo atua como assistente virtual, personalizando e auxiliando no projeto. Os recursos de inteligência artificial são um feito incrível de tecnologia combinado com o reconhecimento da história da arte de criação." Estamos honrados e agradecidos com este prêmio."

SOBRE A PFAFF®

Com uma famosa história de design e engenharia de alta qualidade, as máquinas de costura PFAFF® são as melhores máquinas de precisão do mundo, que os profissionais de costura sonham ter. A marca PFAFF® tem mais de 150 anos de tradição em costura, o que cria uma atmosfera para o desenvolvimento e design contínuos de máquinas de costura e bordado de alta qualidade. Conhecidas como as aperfeiçoadoras da arte de criação, as máquinas PFAFF® proporcionam precisão aos profissionais de costura mais exigentes, oferecendo o máximo de controle e personalização. As máquinas PFAFF® são catalisadoras de profissionais de costura entusiasmados, que produzem resultados da mais alta qualidade em todos os aspectos da costura.

PFAFF é uma marca registrada da KSIN Luxemburgo II, S.a.r.l. © 2022 KSIN Luxemburgo II, S.a.r.l.

