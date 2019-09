Inovação está redefinindo a energia: Huawei lança soluções no WEC 2019

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 10 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Huawei lança uma série de soluções inovadoras de energia baseadas em 5G e IA no World Energy Congress 2019, sob o tema 'A inovação está redefinindo a energia'. A Huawei colaborou com mais de 70 ministros de energia, 500 CEOs de empresas energéticas e vários parceiros, de mais de 150 países para expandir a visão que impulsiona o desenvolvimento energético sustentável através de inovações em TIC. A Huawei compartilhou seu conhecimento sobre 5G, IA, nuvem e outras tecnologias inovadoras, a forma como está remodelando o setor de energia e como construir a base de um mundo digital para acelerar a transformação do setor energético da digitalização para a inteligência.

Ji Xiang, Gerente Geral do Departamento de Negócios de Energia da Huawei Enterprise BG, afirmou: "O desenvolvimento da civilização humana está intimamente ligado à evolução da energia. Há cem anos, o uso em larga escala da energia elétrica marcou o início da segunda revolução industrial. As tecnologias de comunicação, como 2G, 3G e 4G, deram início à terceira revolução industrial e conectaram pessoas. Agora 5G, IA, nuvem e muitas outras tecnologias de informação e comunicação (TICs) inovadoras estão iniciando a quarta revolução industrial. Os atributos do 5G são alta velocidade, baixa latência e grande capacidade, permitindo uma conectividade universal. A IA mostra um alto poder de computação, baixo consumo de energia e aplicativos para todos os cenários, permitindo que a inteligência chegue a todos os campos. A nuvem dá suporte à virtualização, escala ultra-grande e alta escalabilidade, permitindo amplo compartilhamento. Juntos, eles fomentam a transformação digital de todos os setores e constroem a base para o futuro mundo digital. A Huawei se dedica a cooperar com parceiros e clientes para transformar em realidade a energia inteligente".

Solução de Estação Base de Compartilhamento 5G

As estações de base 5G usam bandas de alta frequência com pouca cobertura, levando a uma estação base de alta densidade. Portanto, o 'espaço limitado para vários sites' se tornou uma restrição que dificulta a rápida implementação de redes 5G. A Huawei fornece uma nova solução para a construção de estações base 5G em subestações, que resolve adequadamente esse problema. A solução permite que fornecedores de energia, fornecedores de torre e operadoras se beneficiem do compartilhamento de recursos de infraestrutura. Os fornecedores de energia propiciam as bases físicas para as subestações, que as operadoras podem usar para implementar as estações base 5G. As operadoras alugam armários nas subestações e a energia dos fornecedores para garantir o fornecimento ininterrupto de energia (UPS) para as estações base 5G. Usando a tecnologia de antena 5G exclusiva da Huawei, os provedores de torres podem utilizar e integrar totalmente seus recursos de torre montando vários tipos de antenas em uma torre monopolar.

Solução de mineração 5G

A Huawei e a Yuexin Intelligent Machinery colaboraram para desenvolver aplicativos com a tecnologia 5G. Ao usar o recurso de Comunicação Ultra-Confiável de Baixa Latência (URLLC na sigla em inglês) das redes 5G, a Huawei aplicou com sucesso as redes 5G à maior mina de molibdênio da China e permitiu a direção autônoma de caminhões de mineração e escavadeiras movidas a controle remoto. As escavadeiras em outra mina em Luoyang, China, podem ser controladas remotamente a partir do estande de exposições da Huawei em Shenzhen através da rede 5G. Os dois locais estão separados por mais de 2.000 quilômetros. Usando o recurso Enhanced Mobile Broadband (eMBB) das redes 5G, as empresas de mineração podem realizar análises baseadas em IA através de um grande número de vídeos capturados no local por câmeras fixas e móveis para facilitar uma mineração precisa e eficiente. A tecnologia 5G ajudará a reduzir muitas operações manuais no setor de mineração e permitirá a mineração inteligente sem seres humanos no futuro.

Solução de inspeção de linhas elétricas com IA

A Huawei e a Zhiyang Innovation desenvolveram em conjunto uma solução inteligente de transmissão de energia. A solução integra raciocínio na interface frontal, treinamento baseado na nuvem e sinergia nuvem-edge. Usa os processadores Ascend AI da Huawei para construir um sistema inteligente de monitoramento de transmissão de energia. Os módulos de aceleração Huawei Atlas 200 AI com processadores Ascend AI incorporados são integrados às unidades de monitoramento de torre e poste. Após a instalação, as unidades podem realizar análises inteligentes para os postes e torres. Os módulos trabalham com a nuvem para atualizar algoritmos de detecção em tempo real, assim monitorar e transmitir automaticamente riscos potenciais, como intrusão mecânica, objetos estranhos e ninhos de pássaros para o centro de monitoramento sem assistência manual. Dessa forma, a eficiência da inspeção das linhas de energia é aprimorada mais de cinco vezes em comparação com o método tradicional garantindo a operação segura e estável da linha de energia.

Transformador de Distribuição Inteligente + Computação Edge

A Huawei, o Instituto de Pesquisa de Energia Elétrica da China, a State Grid Shandong Electric Power, a State Grid Jiangsu Electric Power, o NARI Group e o XJ Group lançaram em conjunto um novo tipo de transformador de distribuição inteligente. O novo transformador de distribuição inteligente adota o conceito de design 'terminal definido por software' e usa uma arquitetura de computação edge aberta. A atualização e os recursos adicionais podem ser aplicados de maneira flexível por meio de aplicativos, aprimorando a configuração de recursos e melhorando a resposta às alterações de requisitos pela rede de distribuição de energia. O produto implementa um plug-and-play inovador e interconexão entre dispositivos. Realiza análises locais completas e toma decisões de forma inteligente sobre vários tipos de dados coletados além de fornecer suporte eficiente aos requisitos de serviço, como análise de falha de energia, gerenciamento de status do dispositivo de distribuição de energia, controle de carga de veículos elétricos e atendimento ao cliente de alta qualidade.

