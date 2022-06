INOVAÇÃO EXPLOSIVA DA EXCHANGE DESCENTRALIZADA ALL-IN-ONE, WINERY SWAP, LANÇARÁ DOIS EVENTOS IDO EM JUNHO DE 2022

CIDADE DE HO CHI MINH, Vietnã, 23 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- nos últimos anos, muitas pessoas foram atraídas pela explosão da DEX - Exchange Descentralizada. A DEX cria um ambiente "confiável" muito inteligente gerenciando a exchange com contratos inteligentes e trocas atômicas. Ao mesmo tempo, os ativos podem ser negociados sem o envolvimento de um terceiro, conhecido como transação ponto a ponto. As DEXs são valorizadas por sua maior privacidade, segurança robusta e melhor controle do usuário. Em junho deste ano, a Winery Swap, uma exchange descentralizada de criptomoedas baseada na Binance Smart Chain (BEP20), realizará uma oferta inicial de finanças descentralizadas (IDO) de dois novos jogos interessantes: o Bingo Family e o NFT Marbles.