Inovações da LG na CES 2022 ganham destaque em premiações internacionais e recebem 150 prêmios

Entre as principais honras recebidas estão os 24 CES Innovation Awards e os prêmios CES Editor's Choice 2022 (Escolha do Editor) da Reviewed.com, divisão de análises de produtos de consumo do USA TODAY. Neste último, a LG foi reconhecida como a marca mais premiada com a TV OLED da série C2, PuriCare AeroTower, Monitor DualUp, Soundbar S95QR e a Lava e Seca FX, sendo reconhecida com base em quatro critérios: inovação, tecnologia, design e valor.

Como pioneira e líder global em tecnologia OLED, não é surpresa que a mais nova linha de telas tenha continuado seu domínio na CES, como uma das TVs mais premiadas do evento nos últimos anos. As TVs OLED da LG levaram para casa prêmios e honras de primeira linha por qualidade de imagem, desempenho e novos tamanhos. A nova TV OLED C2 de 42 polegadas da LG e a TV OLED G2 de 97 polegadas, ambas com a tecnologia OLED evo da LG, estiveram entre os modelos de TV altamente reconhecidos pelas publicações líderes do setor, como Business Insider, Mashable e Gear Patrol. A The Verge também apresentou a TV OLED C2 de 42 polegadas da LG em seu Melhores da CES Awards 2022, observando que foi um dos favoritos da equipe.

Com elogios de importantes veículos, como Best Products, Tom's Guide e Business Insider, o LG PuriCare AeroTower foi amplamente reconhecido por ser um dos produtos mais empolgantes da CES 2022. A LG WashTower – mais nova solução de lavanderia que apresenta o AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) aprimorado da LG – também foi reconhecida pelas principais publicações de estilo de vida, como Good Housekeeping e Veranda.

Os principais prêmios e reconhecimentos conquistados pela LG na CES 2022 incluem:

TVs LG OLED C2 4K

Ciência Popular: As Melhores TVs da CES 2022

As Melhores TVs da CES 2022 CNET: As Melhores TVs da CES 2022 estão maiores, mais alucinantes e mais caras

As Melhores TVs da CES 2022 estão maiores, mais alucinantes e mais caras The Verge: The Verge Awards na CES 2022

The Verge Awards na CES 2022 Business Insider: As 7 TVs Mais Interessantes Lançadas na CES

As 7 TVs Mais Interessantes Lançadas na CES USA Today/Reviewed.com: CES Editors' Choice Award

TVs LG OLED G2 Gallery Series evo 4K

CNET: As Melhores TVs da CES 2022 estão maiores, mais alucinantes e mais caras

As Melhores TVs da CES 2022 estão maiores, mais alucinantes e mais caras Tom's Guide: As Melhores TVs da CES 2022

As Melhores TVs da CES 2022 Gizmodo: As Melhores TVs da CES 2022

As Melhores TVs da CES 2022 BGR: O Melhor da CES 2022

Soundbar LG S95QR

Techlicious: Top Pick Awards 2022

Top Pick Awards 2022 Gear Patrol: As Melhores Coisas que vimos na CES 2022

As Melhores Coisas que vimos na CES 2022 Ciência Popular: O Melhor Equipamento de Áudio da CES 2022

LG PuriCare AeroTower

BestProducts: O Melhor da CES 2022

O Melhor da CES 2022 Veranda: 10 Melhores Eletrodomésticos - CES 2022

10 Melhores Eletrodomésticos - CES 2022 Tom's Guide: Os Melhores Purificadores de Ar anunciados na CES 2022

Os Melhores Purificadores de Ar anunciados na CES 2022 USA Today/Reviewed.com: CES Editors' Choice Award

LG WashTower

Good Housekeeping: Escolhas do Editor da CES 2022 do The Good Housekeeping

Escolhas do Editor da CES 2022 do The Good Housekeeping Veranda: 10 Melhores Eletrodomésticos - CES 2022

10 Melhores Eletrodomésticos - CES 2022 USA Today/Reviewed.com: CES Editors' Choice Award

CES Editors' Choice Award PCMag: CES 2022 prevê sua casa de alta tecnologia: os 10 melhores dispositivos domésticos inteligentes da feira

Fogão LG InstaView Slide-in Double Range com tecnologia Air Fry e Air Sous Vide

Newsweek: O Melhor da CES 2022: Os 25 novos produtos, equipamentos e tecnologias mais interessantes

O Melhor da CES 2022: Os 25 novos produtos, equipamentos e tecnologias mais interessantes BestProducts: O Melhor da CES 2022

O Melhor da CES 2022 CTA: CES Innovation Awards 2022

Monitor LG DualUp

Ars Technica: Os 7 monitores de PC mais interessantes da CES 2022

Os 7 monitores de PC mais interessantes da CES 2022 Rolling Stone: Melhor da CES 2022: Tecnologia híbrida para um mundo híbrido

Melhor da CES 2022: Tecnologia híbrida para um mundo híbrido Reviews.com: Os melhores monitores de computador na CES 2022

Os melhores monitores de computador na CES 2022 Tendências Digitais: Os Melhores Monitores da CES 2022

Notebook LG UltraGear Gaming

Ciência Popular: Os Melhores Gadgets de Jogos da CES 2022

Os Melhores Gadgets de Jogos da CES 2022 Gear Patrol: As melhores coisas que vimos na CES 2022 até agora

As melhores coisas que vimos na CES 2022 até agora TWICE: escolhe os vencedores dos prêmios para a CES 2022

escolhe os vencedores dos prêmios para a CES 2022 Input Mag: os monitores imperdíveis da CES 2022

