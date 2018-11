Inovador Walid Albanna triunfa na 10ª temporada do "Estrelas da Ciência" da Fundação Catar

Antes da grande final de sábado, fãs entusiasmados do programa e entusiastas da ciência e tecnologia acessaram a internet para dar seus votos a um dos quatro finalistas. A combinação da votação pública on-line com os votos do júri de especialistas atribuiu uma pontuação de 32,5% ao "Analisador de Retina Vascular" de Walid. A câmera inteligente de retina utilizada aumenta a qualidade do pós-tratamento de pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC) e isso rendeu a Walid o primeiro lugar na competição e um investimento de $ 300.000.

"Palavras não podem descrever o que sinto nesse momento", disse Walid. "Gostaria de expressar minha profunda gratidão à Fundação Catar, ao "Estrelas da Ciência", a minha família e amigos, bem como a todos que me apoiaram durante essa jornada de uma vida. E a todos os jovens com as cabeças cheias de ideias deslumbrantes sobre como melhorar vidas em todo o mundo, digo para se lembrarem que suas ideias são importantes e, definitivamente, vale a pena explorá-las. Seu eu posso fazê-lo, eles certamente também podem".

Nour Majbour, criador do "Kit de detecção precoce da Parkinson", garantiu um merecido segundo lugar, com pontuação combinada de 31,3%, rendendo a Nour $150,000. A inovadora Sylia Khecheni ficou em terceiro lugar, com pontuação combinada de 30,1%. Seu projeto "Bloqueador de drones para privacidade do lar" rendeu a ela um prêmio em dinheiro de $ 100.000. Salim Al Kaabi ficou em quarto lugar, com seu "Verniz seguro de olíbano para artistas" obtendo pontuação de 6,1% e um prêmio de $ 50.000.

Os jovens árabes de todo o mundo, que estiverem interessados em ciência, inovação, tecnologia e empreendedorismo, são encorajados a se inscrever, para serem considerados para participação na próxima temporada do "Estrelas da Ciência". As inscrições on-line se encerrarão em 15 de dezembro. As inscrições devem ser submetidas através do website oficial do "Estrelas da Ciência" em http://www.starsofscience.com.

