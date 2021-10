Inovadores de tecnologia dos EUA escolhem o programa de cidadania por investimento em Montenegro para diversificação de domicílios

LONDRES, 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Henley & Partners está reportando um acentuado aumento de interesse no Programa de Cidadania por Investimento de Montenegro, com inúmeros pedidos de cidadãos dinâmicos e bem-sucedidos dos EUA, a maioria dos quais são poderosos da Geração X. A empresa líder global em consultoria de residência e cidadania é um dos únicos três agentes de marketing indicados pelo governo para o tão procurado programa de cidadania por investimento, que deverá ser encerrado no final deste ano.

Rade Ljumović, sócio-gerente da Henley & Partners em Montenegro, diz que investidores de alto patrimônio líquido são atraídos para Montenegro por várias razões. "Além do clima mediterrâneo ameno e beleza abundante, os investidores veem oportunidades significativas em Montenegro - uma das economias balcânicas de crescimento mais rápido. Estamos recebendo inscrições dos principais inovadores dos EUA na esfera tecnológica, cujo investimento imobiliário é apenas o começo — todos estão totalmente cientes de que Montenegro está focada em impulsionar a inovação digital. Não há restrições à propriedade estrangeira e Montenegro oferece um dos regimes fiscais mais favoráveis da Europa. Além de todos os benefícios habituais de uma cidadania adicional, o boom imobiliário significa que os investidores provavelmente observarão excelentes retornos em seu investimento imobiliário."

Os cidadãos dos EUA estão cientes da crescente necessidade de diversificar seus portfólios de cidadania, diz Mehdi Kadiri, sócio-gerente e diretor da Henley & Partners na América do Norte. "As ondas de choque da volatilidade impulsionada pela Covid-19 ao longo de 2021 levaram mais empreendedores a construir portfólios de domicílios diversificados por meio de investimentos em residência e cidadania por programas de investimento, como a oferta atraente de Montenegro. O principal objetivo é superar as limitações e os riscos associados de ficarem restritos a uma única jurisdição. Com sua facilidade de acesso às principais metrópoles da UE, os investidores consideram Montenegro como uma porta de entrada ideal e economicamente viável para a Europa e as oportunidades de negócios e networking associadas em toda a região.

Os candidatos ao Programa de Cidadania por Investimento em Montenegro precisam fazer uma contribuição financeira mínima de 350 mil euros (investimento de 250 mil euros e uma doação de 100 mil euros para o país), e em troca, e sujeito a um processo rigoroso de verificação e devida diligência, incluindo verificações completas de antecedentes, eles e suas famílias recebem a cidadania montenegrina no prazo de três a cinco meses.

O passaporte de Montenegro está classificado de forma consistente entre os 50 melhores do mundo. Atualmente, está na 48ª posição no Henley Passport Index, com seus titulares desfrutando de acesso sem visto ou visto na chegada a 123 destinos em todo o mundo, incluindo os países da área de Schengen da Europa, bem como Hong Kong, Rússia, Cingapura, Turquia e Emirados Árabes Unidos. Além de ser membro da OTAN, Montenegro é um candidato reconhecido para futura adesão à UE, com o principal negociador do governo, Zorka Kordic, estabelecendo recentemente o ano de 2024 como a data-meta para a adesão montenegrina.

