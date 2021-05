Inove de forma fácil com os novos pacotes de ofertas Techedge

SÃO PAULO, 11 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Techedge anuncia a disponibilidade global de um novo pacote de ofertas para fornecer serviços de TI empresarial por meio de uma abordagem clara, econômica e de alta qualidade.

A velocidade da Transformação Digital é crucial: a fim de suportar os nossos clientes a avançar no ritmo certo, a Techedge definiu um conjunto de pacotes de ofertas para diminuir o tempo de avaliação, desenho e execução de projetos e serviços gerenciados de TI empresarial.

Os serviços de custo fixo e escopo definidos foram construídos para fornecer valor enquanto diminuem riscos e estão desenhados com uma abordagem que chamamos de "T-shirt", para permitir que cada cliente tenha um entendimento imediato dos entregáveis, preço de referência pré-definido e cronograma de implementação.

A Techedge oferece dois grupos de pacotes de serviços consolidando experiências obtidas através de diversos clientes e o gerenciamento de instâncias na Nuvem.

SERVIÇOS INTEGRADOS

Seamless Systems 4 Cloud (SS4C) é o nosso serviço Cloud Managed (CMS), projetado para gerenciar os sistemas corporativos do cliente na plataforma em nuvem de sua escolha (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud), agilizando as operações através de procedimentos certificados e automação comprovada.

PROJETOS DE (R)EVOLUÇÃO

Journey2Cloud (J2C) é o pacote para criar seu Cloud Foundation e mover qualquer carga de trabalho empresarial para a nuvem, cobrindo o design e configuração da arquitetura e todas as tarefas de migração.

Cada pacote pode utilizar uma equipe específica de especialistas locais que trabalham em conjunto com o Centro Global de Excelência do Grupo (CoE), compartilhando a mesma Base de Conhecimento e o mesmo conjunto de aceleradores.

Além do preço de referência e cronograma de implementação pré-definidos, todos os pacotes vêm com aceleradores pré-definidos (por exemplo, Statement of Work, listas de verificação de configuração) que reduzem muito o time to value.

Com sua presença internacional, a Techedge oferece a escalabilidade e cobertura geográfica de um provedor global, o compromisso e a flexibilidade de um parceiro local, a competência e o foco de um consultor estratégico e confiável.

Saiba mais sobre os pacotes de ofertas aqui: https://www.techedgegroup.com/pt/pacotes

