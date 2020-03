INOXCVA firma un MoU con Shell Energy India para distribución de LNG

- La alianza aumentará la economía basada en gas en el pais, dando un acceso mejorado al LNG por tubería virtual

MUMBAI, India, 19 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- INOX India Pvt Ltd (INOX), líderes mundiales en soluciones de almacenamiento, distribución y regasificación de líquido criogénico, han firmado un memorando de entendimiento (MoU) con Shell Energy India Pvt Ltd., una filial de propiedad total de Royal Dutch Shell plc, para asociarse y desarrollar el mercado para suministro de LNG por carretera por la Terminal LNG de Shell en Hazira (District Surat), Gujarat. El MoU concibe el despliegue de una infraestructura de distribución que incluye plantas de logística y recepción para el beneficio del cliente y ofrecerá acceso a LNG para los clientes no conectados a las tuberías. Esto ayudará a aumentar la penetración y consumo de LNG limpio, fiable y rentable para usuarios comerciales e industriales (C&I) en todo el país. El MoU también cubre la cooperación en el desarrollo de un mayor mercado para LNG como combustible de transporte para camiones y autobuses de carga pesado que hacen largo recorrido.