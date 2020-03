INOXCVA signe un mémorandum d'entente avec Shell Energy India portant sur la distribution de GNL

Shell Energy India (SEI) possède et exploite un terminal de réception, de stockage et de regazéification du GNL de 5 MMTPA (millions de tonnes métriques par an) à Hazira, dans le Gujarat. SEI construit une installation de chargement de camions dans son terminal d'Hazira et le partenariat avec INOX va aider Shell à développer le marché du GNL en tant que carburant de prédilection dans le secteur en pleine croissance de la distribution de gaz de ville, de gaz naturel comprimé à liquéfié, et du secteur industriel, ainsi que l'utilisation du GNL comme carburant automobile.

En annonçant le mémorandum d'entente, Siddharth Jain, directeur exécutif d'INOX India Pvt Ltd a déclaré : « Notre partenariat avec Shell souligne le caractère innovant d'INOX et notre approche futuriste. Le GNL est non seulement un carburant propre et rentable, mais il est également sûr et fiable. Nous sommes ravis que nos efforts de collaboration contribuent à rendre ce carburant vert plus accessible. Un plus grand écosystème industriel basé sur le gaz est un bon présage pour l'économie indienne ainsi que pour l'environnement et offre une situation gagnant-gagnant à toutes les parties prenantes ».

S'exprimant à cette occasion, Ashwani Dudeja, responsable national chez Shell Energy India a ajouté : « Nous avons hâte de travailler avec INOX pour livrer du GNL par camion et permettre aux clients qui ne sont pas raccordés par gazoducs d'avoir accès au GNL. Il existe une demande croissante de gaz, le combustible fossile dont la combustion est la plus propre, de la part du secteur de la distribution de gaz de ville, des clients commerciaux et industriels et comme carburant pour les transports de lourdes charges. Nous sommes très heureux à l'idée d'explorer ce nouveau segment et de développer d'autres partenariats de ce type qui nous permettront de continuer à jouer un rôle essentiel pour répondre au besoin à long terme de l'Inde en énergie plus abondante et plus propre ».

Étant un acteur de premier plan du marché du transport et de la distribution sûrs et fiables de GNL par voie routière, INOX est connu pour ses solutions innovantes et prêtes à affronter l'avenir, qui répondent aux besoins des consommateurs mondiaux de gaz. Depuis la mise en service de sa première installation de GNL pour de petits volumes dans l'usine Halol de General Motors en 2010, INOX a implémenté avec succès plus de 35 installations de ce type dans tout le pays, sous sa marque GoLNG. Popularisant l'utilisation du GNL comme source d'énergie propre et respectueuse de l'environnement, les camions-citernes de transport GoLNG d'INOX ont, à eux tous, couvert plus de 6,5 millions de kilomètres et distribué près de 100 000 tonnes métriques de GNL à ses clients répartis dans tout le pays.

INOX India Pvt. Ltd (INOX India) est l'un des plus grands fabricants de systèmes de stockage cryogénique, de regazéification et de distribution pour le GNL, les gaz industriels et les applications scientifiques basées sur la cryogénie. Exerçant ses activités en Inde, au Brésil et en Europe, l'entreprise compte une vaste base d'utilisateurs, répartis dans plus de 100 pays, et peut s'appuyer sur un réseau d'associés chargés du service après-vente dans 25 pays. Le principal atout de l'entreprise réside dans l'ingénierie de conception, la fabrication, la fourniture et la mise en service de systèmes conditionnés cryogéniques clés en main, dont la réputation et la vision permettent d'offrir une valeur nettement supérieure à ses consommateurs. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.inoxcva.com

