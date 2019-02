Inschrijving geopend voor 2019 European SAFe® Summit, 7 - 10 mei in Den Haag, Nederland

De tweede jaarlijkse Europese SAFe Summit is een groot evenement voor iedereen die zich bezighoudt met SAFe—uitvoerders, instructeurs, consultants, Scaled Agile Partners en zakelijke bedrijfsleiders. In dit evenement zitten twee dagen voor Partners , workshops voorafgaand aan het congres en een tweedaags hoofdcongres . Deelnemers krijgen de kans hun vaardigheden te vergroten, kennis uit te wisselen, te netwerken, contact te maken met opinieleider en beïnvloeders, en ze kunnen direct zien hoe bedrijven gebruik maken van SAFe, voor een doorlopende levering van waarde aan hun klanten.

In de 2019 European SAFe Summit worden drie belangrijke evenementen gecombineerd:

7 – 8 mei, Partnerontwikkeling

Dit tweedaagse evenement is exclusief toegankelijk voor Scaled Agile Partners, en richt zich op het bereiken van succes bij de ondersteuning en inzet van producten en diensten van SAFe. Op de agenda staat actiegerichte, specifieke content die is ontwerpen om Partners te helpen klantresultaten van wereldklasse te leveren.

8 mei, Workshops voorafgaande aan het congres

In de workshops die voorafgaan aan het congres op de Summit krijgen deelnemers de kans om dieper in te gaan op enkele van de meest actuele kwesties aangaande de praktijk van SAFe, samen met de mensen die het Framework hebben opgezet. Workshops zijn:

Building Really Big Systems with SAFe (Extreem grote systemen opzetten met SAFe)

Prioritizing Portfolio Investments (Prioriteiten bij portfolio-investeringen)

SAFe for Government (SAFe voor overheid)

DevOps and Technical Agility (DevOps en technische wendbaarheid)

Advanced SPC workshop (SPC workshop voor gevorderden)

Partner Workshops

9 – 10 mei, Hoofdcongres

Op het tweedaagse hoofdcongres zullen belangrijke brancheleiders spreken, er zijn meer dan 20 technische sessies, Lightning Talks, en meerdere netwerkmogelijkheden. Deelnemers kunnen nieuwe strategieën leren voor het effectiever leveren van waarde aan de klant, en nieuwe inzichten verwerven over de wijze waarop enkele van de grootste bedrijven in Europa gebruik maken van SAFe om de kwaliteit te verbeteren, de marktgang te versnellen en betrokkenheid van werknemers te vergroten. Behandelde onderwerpen:

Afgeslankt, wendbaar leiderschap

Wendbaarheid van teams en techniek

DevOps en Release on Demand

Zakelijke oplossingen en ontwerp van afgeslankte systemen

Afgeslankt portfoliobeheer

Voor deelnemers die op zoek zijn naar consulting-, trainings- of platformoplossingen, zullen Scaled Agile Partners tijdens het hoofdcongres exposeren, waardoor dit de enige locatie in Europa is waar een exclusief op SAFe gericht publiek contact kan maken met verkopers die in SAFe gespecialiseerd zijn.

De inschrijving is toegankelijk via europe.safesummit.com .

Over Scaled Agile, Inc. (SAI):

Scaled Agile, Inc., is de leverancier van SAFe®, 's werelds toonaangevende framework voor wendbaarheid van bedrijven. Scaled Agile, Inc. (SAI) helpt bedrijven met het opzetten van betere systemen, het verbeteren van de betrokkenheid van de werknemers, en het verbeteren van het bedrijfsresultaat door leren en certificeren, een wereldwijd partnernetwerk en een groeiende gemeenschap van meer dan 400.000 getrainde professionals. SAI is een bijdragend lid van de Pledge 1% beweging voor bedrijfsfilantropie en vrijwilligerswerk. Ga voor meer informatie over Scaled Agile en SAFe naar scaledagile.com en scaledagileframework.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/815225/2019_EU_SAFe_Summit.jpg

SOURCE Scaled Agile, Inc.