Inscrições abertas para Bitget KCGI 2022 com conjunto de prêmios atualizado de 200 BTC

Cerca de 500 usuários se inscreveram no primeiro dia

SINGAPURA, 13 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Foram oficialmente abertas as inscrições para a tão esperada competição global bianual de trading de criptomoedas, a King's Cup Global Invitational (KCGI), organizada pela exchange líder global de derivativos Bitget. Os participantes podem se inscrever na competição a partir de hoje até às 10h (UTC+8) do dia 20 de maio, e a competição real será realizada das 10h (UTC+8) de 20 de maio às 10h (UTC+8) de 10 de junho.

Desde a abertura oficial das inscrições da KCGI 2022, um número recorde de aproximadamente 500 inscritos foi registrado, representando uma resposta positiva da comunidade ao tão aguardado retorno desta competição de trading. Após o aumento da popularidade do ano passado, o conjunto de prêmios da KCGI 2022 foi dobrado para 200 BTC. Além dos prêmios financeiros, vários presentes também poderão ser conquistados, como caixas de som Bose, bicicletas dobráveis, cadeiras gamer de alta qualidade, monitores LG standbyME Display, entre outros.

Ao comentar sobre a edição deste ano da KCGI, Sandra Lou, CEO da Bitget, disse: "Estamos extremamente felizes com a abertura oficial das inscrições. Considerando a resposta positiva até o momento, estamos confiantes de que continuará a gerar interesse nos próximos dias. Para mostrar nossa gratidão pelo apoio da família Bitget, dobramos o conjunto de prêmios para 200 BTC, e que vença a melhor equipe/participante."

Para mais informações sobre a KCGI, acesse https://www.bitget.com/en/kcgi/spring/2022

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é uma das exchanges de criptomoedas líderes mundiais. Atualmente atendendo a mais de dois milhões de usuários em mais de 50 países do mundo, a Bitget acelerou sua missão de promover as finanças descentralizadas em 2021 com uma equipe de 500 pessoas, que atuam em mais de 20 países.

Desde o lançamento oficial da Bitget no mercado de derivativos de criptomoedas em junho de 2019, a plataforma já se tornou uma das maiores exchanges de criptomoedas e derivativos do mundo e está classificada entre as cinco primeiras do mundo pela CoinMarketCap e CoinGecko para trading de derivativos por volume.

Em setembro de 2021, a Bitget anunciou seu patrocínio do Juventus, time de futebol de renome mundial, como seu primeiro parceiro de manga e parceira oficial de criptomoedas de e-sports do PGL Major logo em seguida. Também foram anunciadas, no início de 2022, parcerias com a empresa líder russa de e-sports Team Spirit e com o líder e antigo clube de futebol da Turquia, o Galatasaray.

