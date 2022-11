Inscrições abertas para o evento "Imersão em Negócios" com Lásaro do Carmo Jr. e sócios da PWR Gestão e da Capital Upgrade

Nos dias 18,19 e 20 de novembro, empreendedores e gestores estarão reunidos para debater o futuro dos seus negócios

SÃO PAULO, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O ano de 2022 está chegando ao fim e isso nos remete a um momento de reflexão. Empresários e gestores estão se questionando sobre o futuro dos seus negócios e quais são as estratégias para vencer os desafios do mercado. Para ajudá-los nesta jornada, um time de feras do mercado irá promover o evento "Imersão em Negócios", nos dias 18, 19 e 20 de novembro, na cidade de São Paulo. Entre os mentores estão Lásaro do Carmo Jr. – executivo responsável pelo faturamento de mais de R$ 523 milhões, como CEO da Jequiti; ex-vice-presidente do Grupo Silvio Santos; sócio da Optimize Consulting; e conselheiro de grandes empresas nacionais e internacionais - e os três sócios da PWR Gestão e da Capital Upgrade - Wilson Sá, Paulo Vitor Porto e Raduán Melo.

"Não podemos entrar no próximo ano e deixar que as incertezas políticas e econômicas afetem os negócios e as nossas empresas. E se você está preocupado com isso, essa imersão é para você. Nós trazemos ferramentas funcionais e estratégias testadas para que empresários possam ter os recursos e o conhecimento necessário para vencer os desafios. O nosso time é multidisciplinar e está totalmente inserido na realidade de pequenos e médios negócios do Brasil, trazendo um diferencial único dentro do nosso programa de imersão e mentoria", diz Paulo Vitor Porto, sócio da PWR Gestão e da Capital Upgrade, responsável pela organização do evento.

Além de apresentar soluções para os negócios, a imersão também debaterá como melhorar o dia a dia e os resultados da sua empresa encontrando também mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. "Os empreendedores enfrentam um grande desafio ao gerirem, muitas vezes, sozinhos os seus negócios. Focados apenas em garantir a qualidade do serviço, as entregas e o retorno financeiro, sacrificam complemente família e amigos", destaca Wilson Sá, CEO da PWR e especialista em Liderança, Cultura e resultados. O executivo ainda indica que trará soluções que podem ser aplicadas para ter uma equipe motivada, proativa e engajada em atingir os objetivos do negócio.

Por outro lado, a imersão também tocará em temas como processos, prioridades e previsibilidade financeira. "A gestão organizada e pautada em uma metodologia clara é um pilar fundamental do crescimento sustentável de uma empresa. Ela garante clareza de objetivos para equipe, assertividade nas entregas – com menos refação e erros – e mais visibilidade da projeção de caixa, permitindo um planejamento e uma visão de futuro, muitas vezes, inexistentes em algumas empresas", diz Porto, que é especialista em Gestão Financeira.

Há vagas limitadas para este evento e os interessados podem obter mais informações pelo site: https://grupopwr.com/imersao-em-negocios-sp/

Serviço

Evento: Imersão em negócios e gestão

Data: 18,19 e 20 de novembro (sexta-feira, sábado e domingo)

Horário: das 9h às 19h

Local: Hotel Estanplaza Internacional

Endereço: R. Fernandes Moreira, 1293 - Chácara Santo Antônio, São Paulo

Link de inscrição: https://grupopwr.com/imersao-em-negocios-sp/

Sobre a Capital Upgrade

A Capital Upgrade chegou ao mercado para impulsionar novos negócios e para auxiliar empresários e empreendedores, a terem mais sucesso e gerarem valor para os seus clientes. Por meio do empreendedorismo, da gestão de qualidade e de cases de sucesso, a empresa apresenta ferramentas práticas e workshops em todo o Brasil. Mais informações estão disponíveis no www.capitalupgrade.com.br

Sobre a PWR Gestão

A PWR Gestão é uma das principais consultorias em gestão de negócios do Brasil. Fundada em 2013, a empresa nasceu com o propósito de oferecer um novo modelo de consultoria, baseado na adoção de ferramentas práticas e na implementação de uma gestão de qualidade, focada no desenvolvimento das pessoas e do negócio. Com isso, a consultoria troca o foco do tradicional aconselhamento externo para um acompanhamento direto na execução das estratégias recomendadas. O processo da PWR Gestão prima pelo resultado e é feito em total parceria com o cliente, construindo soluções e analisando cenários em cada etapa do processo. O negócio é liderado por grandes nomes do mercado: Wilson Sá (CEO da PWR e especialista em Gestão, Resultados e Liderança), Paulo Vitor Porto (especialista em Gestão Financeira), Raduán Melo (economista especializado em Estruturação comercial e organizacional), Miguel Dyna (engenheiro, auditor e especialista em Gestão de projetos) e Eduardo Bayma (pós-graduado em controladoria e especialista em Gestão Estratégica). Para saber mais, acesse www.pwrgestao.com.br.

