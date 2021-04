Inscrições abertas para o FIRST, a nova experiência digital do Institute of Food Technologists

CHICAGO, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Estão abertas as inscrições para o Food Improved by Research, Science, and Technology (FIRST), a nova experiência digital promovida pelo Institute of Food Technologists (IFT). A programação e as apresentações ocorrerão virtualmente de 19 a 21 de julho de 2021, enquanto o Intercâmbio de Soluções será oferecido de 19 a 23 de julho de 2021.

Carla Hall, chef treinada, personalidade da televisão e autora será a anfitriã do evento de três dias. Os palestrantes principais serão a embaixadora Ertharin Cousin, fundadora e CEO da Food Systems for the Future e a Dra. Lisa Dyson, fundadora e CEO da Air Protein. Claire Schlemme, fundadora e CEO da Renewal Mill e vencedora do evento de lançamento do IFTNEXT Food Disruption Challenge, apresentará o IFTNEXT Food Disruption Challenge deste ano.

"Como uma comunidade da ciência dos alimentos e da inovação, o IFT está em uma posição única para reunir especialistas globais, empreendedores e provedores de soluções para discutir coletivamente e incitar maneiras novas e inovadoras de solucionar nossos maiores desafios relacionados à alimentação", afirmou a CEO do IFT, Christie-Tarantino Dean. "Embora não possamos estar fisicamente juntos, o IFT está entusiasmado em lançar o FIRST e oferecer aos participantes um fórum personalizado, repleto de propostas para solucionar problemas, compartilhar conhecimentos e expandir conexões estratégicas."

Novidade este ano, o FIRST apresentará um programa robusto de matchmaking denominado FIRST Solution Exchange, que oferecerá recomendações personalizadas de fornecedores, organizará reuniões individuais e apresentará showrooms interativos. Para ampliar essa experiência haverá o Solution Suites, um mercado virtual abrangente onde os participantes podem explorar os showrooms dos fornecedores para aprender e interagir com especialistas sobre os produtos e serviços mais recentes.

Outros aspectos importantes da experiência digital incluem:

Programa Científico com Curadoria: O foco da programação científica será responder à pergunta "Fome zero: chegaremos lá?" As sessões apresentarão as ideias, pesquisas e soluções mais recentes do setor, com o objetivo de abordar a crise global de fome.

Para saber mais e se inscrever, acesse iftevent.org.

Sobre o IFT

O Institute of Food Technologists (IFT) é uma organização global de aproximadamente 12.000 membros individuais, de 95 países, comprometidos em promover a ciência dos alimentos. Desde 1939, o IFT reúne as mentes mais brilhantes em ciência dos alimentos, tecnologia e profissões relacionadas do meio acadêmico, do governo e da indústria para resolver os maiores desafios alimentares do mundo. Nossa organização trabalha para garantir que nossos membros tenham os recursos que precisam para aprender, crescer e promover a ciência dos alimentos, à medida que a população e o mundo evoluem. Acreditamos que a ciência seja essencial para garantir um suprimento de alimentos global sustentável, seguro, nutritivo e acessível a todos. Para maiores informações, acesse ift.org.

