Inscrições on-line para a Cúpula do Conhecimento de 2018 já estão abertas

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Fundação do Conhecimento Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (MBRF – Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation) anunciou que as inscrições para a quinta Cúpula do Conhecimento já estão abertas e podem ser feitas através do website do evento em https://knowledgesummit.org/.

Para ver o comunicado à imprensa em multimídia, clique em http://www.multivu.com/players/uk/8449651-online-registration-knowledge-summit-2018/

Sob o patrocínio de Sua Alteza Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos (EAU), soberano de Dubai, e diretrizes do presidente do conselho da MBRF, Sua Alteza Xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a cúpula deste ano será realizada em Dubai, em 5 e 6 de dezembro, com o tema "A Juventude e o Futuro da Economia do Conhecimento" ("Youth and the Future of the Knowledge Economy").

O presidente-executivo da MBRF, Sua Excelência Jamal bin Huwaireb, disse: "Agora em sua quinta edição, a Cúpula do Conhecimento se estabeleceu firmemente como um evento primordial no calendário global do conhecimento, atraindo especialistas e tomadores de decisão do setor de todo o mundo, para discutir desenvolvimentos, novas ideias e planos para estabelecer economias do conhecimento robustas. Baseando-se nas principais conclusões das edições anteriores, a cúpula de 2018 promete ser um marco na missão da Fundação de produzir, localizar e disseminar conhecimentos".

A cúpula de 2018 irá cobrir uma variedade de tópicos, entre os quais: investimento em conhecimento; capital do conhecimento; papel da economia do conhecimento na habilitação de cidades inteligentes do futuro; como transformar as sociedades árabes de consumidores de conhecimento em produtores de conhecimento e o papel das leis e da legislação na capacitação da economia do conhecimento.

A cúpula também irá lidar com dados e sua contribuição para a economia do conhecimento, bem como com os papéis da educação e da economia islâmica no setor, além da localização do conhecimento e seus efeitos na exploração do espaço.

Os resultados do Índice Global do Conhecimento de 2018 também serão apresentados na Cúpula. O índice foi criado em parceria com o UNDP, como uma ferramenta de medição que rastreia o conhecimento no mundo. Entrementes, os vencedores da quinta edição do Prêmio Conhecimento Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, que reconhece pioneiros do conhecimento no mundo, bem como os vencedores da primeira rodada do desafio "Analfabetismo no Mundo Árabe", serão homenageados no evento.

A Cúpula do Conhecimento de 2018 reúne mais de 100 palestrantes, incluindo especialistas, tomadores de decisão e outros interessados de todo o mundo, em mais de 45 painéis de discussão. A escolha do tema da Cúpula do Conhecimento de 2018 reitera o compromisso da MBRF de sincronizar a cúpula com as estratégias do governo dos EAU, que buscam consistentemente empoderar e engajar a juventude nos planos nacionais de desenvolvimento.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/697421/Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum_Knowledge_Foundation_Logo.jpg

FONTE Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation

SOURCE Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation