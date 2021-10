Inscrições para o Desafio Datathon com o tema dermatite atópica ainda abertas

PRÊMIOS PARA EQUIPE VENCEDORA ATÉ R$ 6 MIL

Iniciativa do Hospital Israelita Albert Einstein tem apoio da AbbVie

Participantes deverão desenvolver soluções para a dermatite atópica, doença dermatológica crônica que atinge jovens e adultos

Inscrições se encerram nesta quarta-feira, 20 de outubro

SÃO PAULO, 20 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de contribuir para o enfrentamento de uma das doenças dermatológicas mais comuns e graves, a Eretz.bio – braço de inovação do Einstein –, com apoio da AbbVie, realiza o Desafio Datathon – O impacto da dermatite atópica na saúde pública. Nesta competição por equipes, os participantes terão uma base de dados sobre a dermatite atópica e cerca de um mês para desenvolver uma solução e apresentá-la à banca formada por especialistas do Hospital Israelita Albert Einstein e da AbbVie.

Os interessados precisarão formar times de até três participantes. Cada integrante precisa ter ensino completo ou estar cursando, e experiência ao menos em uma das frentes: cientista de dados; profissional da área da saúde; desenvolvedor; ou pesquisador.

O resultado final da banca será divulgado em 7 de dezembro. A equipe vencedora receberá o prêmio de R$ 6 mil e a possibilidade de mentoria com a equipe de dados da AbbVie.

"A ideia principal do desafio é promover uma competição entre equipes para gerar dados sobre o impacto da dermatite atópica na saúde pública do Brasil", destaca Dra. Aline Lissa Okita, dermatologista pela USP e consultora de projetos da Inovação e PROADIs do Hospital Israelita Albert Einstein.

Dermatite atópica (DA) é uma doença cutânea, inflamatória, recorrente, crônica, caracterizada por um ciclo de irritação intensa e coceira, levando a erupção cutânea dolorosa. A DA é também conhecida como eczema atópico 1-2. Principais sintomas: coceira, dor e lesões que escamam. Não é transmissível2. A DA pode piorar com a baixa umidade do ar, frio intenso, calor, transpiração e estresse1.

As inscrições podem ser feitas até 20 de outubro. Mais informações pelo link: https://eretz.bio/desafio-datathon/

