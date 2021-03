Insightful Science s'associe à Dotmatics pour former une société leader de R&D scientifique fondée sur le cloud

- L'entreprise combinée générera bien plus de $100 millions de dollars d'ARR et signalera une transformation significative de l'avenir des logiciels et de la gestion des données dans les laboratoires de recherche.

- Permettre à plus d'un million de scientifiques d'améliorer l'efficacité de leurs recherches et de leurs laboratoires.

- Faciliter l'accès et l'échange rapides de données entre les scientifiques du monde entier, ce qui confère aux clients un avantage concurrentiel.

BISHOP'S STORTFORD, Royaume-Uni et SAN DIEGO, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- Insightful Science, un fournisseur leader de logiciels au service de la communauté mondiale des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une transaction pour acquérir Dotmatics, une plateforme de gestion des données scientifiques de R&D basée sur le cloud, leader du secteur.

En intégrant les applications logicielles d'Insightful Science dans la solution de gestion de données d'entreprise Dotmatics, la société fournira une plateforme complète de recherche scientifique. Cette combinaison améliore encore l'efficacité des laboratoires et accélère le rythme de l'innovation scientifique en facilitant un accès, une analyse et un échange plus rapides des données entre les scientifiques du monde entier.

Insightful Science est une société de logiciels qui propose des applications d'analyse de données et de bio-informatique spécialement conçues pour les sciences de la vie. Le portefeuille de l'entreprise propose un ensemble diversifié d'un million de scientifiques dans des institutions universitaires, corporatives et gouvernementales du monde entier. Parmi les exemples de produits du portefeuille Insightful Science citons GraphPad Prism, les solutions Geneious d'analyse des données ADN, SnapGene et d'autres solutions R&D de pointe.

Dotmatics est un fournisseur SaaS d'informatique scientifique d'entreprise qui pilote la numérisation des flux de données de laboratoire pour la découverte et l'innovation scientifiques dans les secteurs des sciences de la vie, des produits chimiques et des matériaux.

« Cette annonce marque une transformation importante de l'avenir des logiciels et de la gestion des données dans les laboratoires de recherche », a déclaré Thomas Swalla, PDG d'Insightful Science. « Ensemble, nos activités complémentaires créent une plateforme complète de recherche scientifique basée sur le cloud, qui se distingue par sa capacité collective à soutenir la recherche axée sur les données. Nous sommes extrêmement enthousiastes quant à l'impact que nous pouvons avoir sur l'accélération de l'innovation scientifique et, en définitive, sur l'amélioration de la santé, de la propreté et de la qualité de vie dans le monde. »

« Le défi numéro un pour les entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et d'innovation chimique aujourd'hui est de savoir comment gérer l'énorme volume et la promesse de données générées dans les laboratoires », a déclaré le Dr Steve Gallagher, cofondateur et PDG de Dotmatics. « Cette combinaison nous permet d'accroître les investissements dans notre plateforme Dotmatics et de renforcer notre marque en tant que principal fournisseur de solutions informatiques d'entreprise. Nous apporterons les principales applications biologiques d'Insightful Science à nos clients, ce qui accélérera davantage leurs processus de découverte. En outre, nous avons l'opportunité d'apporter le cloud Dotmatics et les capacités de collaboration à la communauté diversifiée de plus d'un million de scientifiques utilisant déjà les outils d'Insightful Science. »

La transformation numérique pour tracer la voie vers le laboratoire du futur

La recherche scientifique et l'innovation R&D est au cœur d'une transformation décisive. Les connaissances scientifiques et la croissance dans le domaine de la découverte de médicaments pharmaceutiques et de l'innovation en matière de produits chimiques et de matériaux augmentent à un rythme plus rapide que jamais. Le processus de recherche est passé d'une approche transactionnelle et axée sur les processus à une approche axée sur les données. Par conséquent, les scientifiques ont besoin d'outils informatiques de plus en plus puissants et intégrés pour analyser des ensembles de données de plus en plus diversifiés. Les laboratoires et les entreprises ont besoin de meilleures solutions de gestion des flux de travail et des données pour aider les scientifiques à exploiter la puissance de ces informations. Les entreprises qui possèdent les données les plus propres et les mieux annotées pour alimenter leurs analyses et leurs prises e décisions en matière d'IA seront les mieux placées pour réussir dans ce nouveau paradigme.

Détails de la transaction

Insightful Science est une société privée du portefeuille d'Insight Partners, la principale société mondiale de capital-risque et de capital-investissement qui investit dans des entreprises de technologie et de logiciels à forte croissance.

« La combinaison de ces deux entités apporte une nouvelle solution passionnante sur le marché », a déclaré Jeff Lieberman, directeur général d'Insight Partners. « Cette annonce et cette collaboration constituent une opportunité significative pour les industries des sciences de la vie, des produits chimiques et des matériaux. Nous sommes incroyablement optimistes quant à l'avenir de l'entreprise et à son chemin tout tracé pour les sciences de la vie et l'innovation chimique. C'est ce que d'autres plateformes leaders du marché ont fait pour l'ingénierie, la conception et le développement de médicaments à un stade ultérieur. »

Alastair Hill, cofondateur et directeur informatique de Dotmatics, a ajouté : « Depuis l'investissement initial de Scottish Equity Partners (SEP), nous avons bénéficié d'un soutien qui nous a permis de réaliser d'incroyables progrès dans l'expansion de notre entreprise et dans l'innovation des produits. Nous tenons à les remercier pour leur soutien au moment où nous entrons dans la prochaine étape passionnante du développement de Dotmatics, et Jefferies pour ses conseils lors de la transaction. »

Evercore a servi de conseiller financier et Willkie Farr & Gallagher LLP a servi de conseiller juridique à Insightful Science dans le cadre de la transaction. Jefferies International Ltd a servi de conseiller à Dotmatics.

Scottish Equity Partners (SEP) est l'une des principales sociétés européennes de capital-risque qui investit dans des sociétés de logiciels et de technologies axées sur les entreprises et les consommateurs.

Keith Davidson, associé chez SEP, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir aidé Dotmatics à se développer pour devenir une plateforme leader de données R&D scientifique. Nous sommes enthousiasmés par l'opportunité qui s'offre à l'équipe et lui souhaitons beaucoup de succès à l'avenir. »

Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires, la transaction devrait être conclue lors du deuxième trimestre 2021. Jusqu'à la clôture, les entreprises continueront à fonctionner de manière indépendante.

Pour plus d'informations, consultez les sites www.dotmatics.com et www.insightfulscience.com.

À propos de Insightful Science

Insightful Science est une société de logiciels pour les sciences de la vie qui relie numériquement les chercheurs à leurs idées et à leurs données, faisant ainsi progresser le processus de découverte. Qu'il s'agisse de développer de nouvelles solutions de traitement personnalisé et préventif pour les patients ou d'inverser le changement climatique, plus de deux millions de chercheurs issus des principales entreprises des sciences de la vie et de la biopharmacie font confiance aux produits d'Insightful Science pour rendre le monde plus sain, plus propre et plus agréable à vivre. Les produits du portefeuille Insightful Science ont été conçus par des scientifiques de renom et comprennent GraphPad Prism, Geneious Prime et Geneious Biologics, SnapGene, nQuery, Cytapex, etc.

Visitez le site www.insightfulscience.com pour plus d'informations sur l'entreprise et ses produits.

À propos de Dotmatics Ltd. www.dotmatics.com

Dotmatics est une société de logiciels et de services informatiques scientifiques qui pilote l'automatisation des flux de travail des laboratoires pour la recherche sur la découverte et l'innovation, accélérant le chemin vers la numérisation complète et le laboratoire du futur.

Ayant pour mission de permettre aux scientifiques d'accéder à toutes leurs données, à tout moment, Dotmatics fournit un portefeuille d'outils pour des flux de travail complets entièrement automatisés, notamment l'acquisition de données, la gestion des connaissances, le stockage des données, ainsi que les requêtes et les rapports d'entreprise. Grâce à ces solutions complètes, la société aide ses clients à accroître l'efficacité de leurs laboratoires et à prendre des décisions plus éclairées, fondées sur l'ensemble des données.

Parmi les clients de Dotmatics figurent de nombreuses entreprises de renommée mondiale dans les domaines de la pharmacie, de la biotechnologie, de la recherche contractuelle, des produits chimiques et des matériaux. La connaissance des défis auxquels sont confrontées ces organisations permet à Dotmatics de se concentrer sur la fourniture de produits et de services polyvalents et intuitifs susceptibles de remédier au déficit de productivité dans la recherche et d'accélérer le développement de nouveaux candidats-médicaments ou produits.

Dotmatics a été fondée en 2005 par deux scientifiques de Merck Pharmaceuticals (MSD). Depuis lors, elle a bâti une entreprise solide et rentable avec une équipe d'experts composée de plus de 300 scientifiques, développeurs de logiciels, ingénieurs et chefs de projets. La société a son siège social au Royaume-Uni et possède des bureaux aux États-Unis, en Corée et au Japon.

