insightsoftware anuncia la intención de adquirir IDL Group

El acuerdo ampliará la consolidación financiera y las capacidades cercanas de insightsoftware con el reconocido líder del mercado en Alemania, Austria y Suiza

RALEIGH, N.C., 10 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- insightsoftware, un proveedor global de soluciones de software empresarial para la Office of the CFO, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir IDL Group, un proveedor líder de software de gestión del rendimiento financiero. IDL se especializa en la consolidación de datos financieros multi-fuente, eliminando así los errores de cierre manual y reduciendo los tiempos de ciclo de cierre. Se espera que la adquisición se cierre antes de fin de año, tras la aprobación regulatoria. Los términos del acuerdo no fueron revelados.

Con sede en Alemania, IDL ofrece un conjunto de gestión de rendimiento financiero, que incluye soluciones de software para consolidación financiera, planificación, informes y análisis. Sirviendo a una amplia gama de industrias, IDL ha trabajado con más de 1.100 clientes medianos y empresariales, incluyendo Altana, Bayerische Landesbank y Novomatic. IDL es un reconocido líder del mercado por el Centro Europeo de Investigación de Aplicaciones Empresariales (BARC) con un ranking #1 en capacidades de cartera. La compañía fue fundada en 1990 y cuenta con el respaldo de LEA Partners.

La consolidación financiera rápida y precisa es fundamental para la Office of the CFO. El seguimiento de todo el proceso de cierre financiero, la alta calidad de los datos, la compensación integrada de empresas vinculadas y la consolidación financiera continua con los respectivos requisitos contables son esenciales. La adquisición de IDL ampliará la consolidación financiera de insightsoftware y la estrecha experiencia en requisitos específicos del mercado para Alemania, Austria y Suiza.

La adquisición también fortalecerá la presencia y la base de clientes de insightsoftware en Europa y se basará en su estrategia para ofrecer una amplia cartera de soluciones líderes en el mercado para la Office of the CFO en todo el mundo. En particular, aumentará la base de clientes de insightsoftware utilizando SAP y presentará oportunidades para ampliar las relaciones con presupuestos complementarios, informes, análisis y otras soluciones.

"La consolidación financiera y el cierre financiero es una actividad mensual crítica para la Office of the CFO, pero para la mayoría de las organizaciones es un proceso excesivamente manual y propenso a errores. El enfoque de IDL en ayudar a los clientes a cerrar proactivamente sus libros con consolidaciones financieras automáticas y continuas se alinea con nuestra visión", dijo Jim Triandiflou, consejero delegado de insightsoftware. "Además, IDL tiene una sólida base de clientes empresariales que utilizan SAP en una región económica europea clave. insightsoftware dará a esos clientes acceso a la cartera de soluciones más completa de la industria para la Office of the CFO."

"Estamos entusiasmados con convertirnos en parte de insightsoftware. IDL e insightsoftware comparten la visión de proporcionar el mejor software de su clase a la Office of the CFO en beneficio de nuestros clientes, socios y empleados", dijo Bernward Egenolf, fundador y consejero delegado de IDL Group. "Con este acuerdo, nuestro crecimiento dinámico actual recibirá un nuevo impulso significativo."

insightsoftware es un proveedor líder de software de informes financieros y gestión del rendimiento empresarial. Habilitamos el mejor rendimiento de su clase para que la Office of the CFO conecte y analice sus datos empresariales en tiempo real, impulsando una mayor inteligencia financiera en toda su organización. Más de 25.000 organizaciones de todo el mundo confían en la cartera de informes, análisis, presupuestos, previsión, consolidación y soluciones fiscales de insightsoftware para proporcionarles una mayor productividad, visibilidad, precisión y cumplimiento. Visite insightsoftware.com para obtener más información.

IDL es el proveedor líder de aplicaciones de software para la gestión del rendimiento financiero con sede en Alemania con filiales en Austria, Francia y Suiza. IDL Group se especializa en el desarrollo de soluciones de software para consolidación, planificación, análisis e informes, así como consultoría competente sobre estos temas. Fiabilidad, compromiso, profesionalidad e innovación tecnológica son las señas de identidad de IDL. Desde principios de la década de 1990, más de 1.100 corporaciones y medianas empresas internacionalmente activas, así como el sector público utilizan soluciones IDL para lograr calidad, ahorro de tiempo y mayor eficiencia en las finanzas y el control.

