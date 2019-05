insightsoftware fait l'acquisition de Jet Global Data Technologies

L'accord positionne insightsoftware comme prestataire de premier plan dans la reddition de comptes financiers et la gestion de performance d'entreprise pour les utilisateurs de Microsoft Dynamics ERP et étend son réseau mondial de partenaires

RALEIGH, Caroline du Nord, 2 mai 2019 /PRNewswire/ -- insightsoftware, leader mondial des solutions de reddition de comptes pour ERP (planification des ressources de l'entreprise) et EPM (gestion des performances de l'entreprise) a fait part aujourd'hui de son acquisition de Jet Global Data Technologies, leader du marché en ce qui concerne les solutions de compte rendu, analytique et budgétisation pour Microsoft Dynamics. Les termes de la transaction n'ont pas été communiqués.

Cette acquisition table sur la stratégie d'insightsoftware visant à aboutir à un vaste portefeuille de plateformes de reddition de comptes dominant le marché et permettant aux organisations de toutes tailles d'accéder et de répartir facilement des données financières et opérationnelles significatives. Elle renforce en particulier les capacités avancées d'insightsoftware de reddition de comptes sur la base d'Excel, spécifiquement conçues pour les utilisateurs de Microsoft Dynamics qui se classe parmi les six premières plateformes de reddition de comptes pour ERP dans le monde et continue de grandir rapidement. L'acquisition matérialise par ailleurs l'engagement d'insightsoftware envers son réseau international de partenaires.

Depuis son siège à Portland dans l'Oregon et avec des bureaux de distribution dans 14 pays autour du globe, Jet Global simplifie les processus traditionnels de reddition de comptes, laquelle tend à s'effectuer manuellement, au prix de beaucoup de temps et d'une grande complexité. Vendues par l'intermédiaire d'un réseau international de partenaires de distribution, les solutions de Jet Global apportent des solutions sans égales pour ce qui est de l'accès aux données. Comptes-rendus et rapports sont établis rapidement et de façon flexible dans l'environnement Excel auquel les usagers sont habitués, à partir de n'importe quelle source Microsoft Dynamics – notamment Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV et Microsoft Dynamics GP. La Société compte plus de 14 000 clients dans 94 pays, comprenant d'importantes marques mondiales et régionales comme, entre autres, Amnesty International, Davis & Shirtliff, et Honig Vineyard & Winery.

« Les entreprises d'aujourd'hui sont assises sur des trésors virtuels de données, mais l'occasion de les mettre en valeur et d'agir en temps réel sur la base de cette information se perd souvent dans la complexité et la rigidité de leurs processus d'ERP, » a fait remarquer Mike Lipps, PDG d'insightsoftware. « Avec notre portefeuille leader du marché pour ce qui est de la reddition de comptes, nous sommes en train de changer ce paradigme. L'acquisition de Jet Global ajoute encore plus de flexibilité à cet ensemble, avec des capacités puissantes pour la reddition de comptes, l'analytique et les prévisions budgétaires, offrant aux clients de Microsoft Dynamics ERP les moyens de prendre des décisions plus rapides, plus intelligentes et ayant un impact direct sur le succès de leurs affaires. »

« Au cours des 16 dernières années, Jet Global s'est classée en tête du marché concernant les solutions de reddition de comptes, d'analytique et de budgétisation pour Microsoft Dynamics. Ceci s'est fait sous la poussée de la demande des entreprises pour des solutions assurant un accès direct aux données et permettant en temps opportun des décisions éclairées et une agilité dans les affaires, » a ajouté Joe Little, PDG de Jet Global Data Technologies. « Rejoindre insightsoftware nous permet d'ouvrir tout un univers d'opportunités pour nos clients et partenaires autour du globe. Nous activons ainsi de nouveaux niveaux de réactivité du marché grâce à des connexions directes vers plus de 130 ERP et solutions englobant des comptes rendus sur la gestion financière, sur la gestion de performance, l'analytique de tableaux de bord visuels et des outils pour prévisions budgétaires. »

Hythem El-Nazer, directeur général de TA Associates, firme mondiale orientée vers la croissance de fonds privés et qui apporte son soutien à insightsoftware, a fait ce commentaire : « Nous sommes enchantés des progrès exceptionnels accomplis par insightsoftware dans la réalisation de la vision initiale de TA, consistant à établir le prestataire de services dominant l'établissement d'états financiers et la gestion des performances d'entreprise. Nous voyons là une occasion d'accélérer la croissance interne en fournissant des produits de classe et solutions mondiales pour la plus grande satisfaction de nos clients qui dépassent les 20 000. »

À propos d'insightsoftware

insightsoftware fait pivoter les données financières et opérationnelles dans une vue à 360 degrés sur le cycle de vie de l'établissement d'états financiers pour de meilleurs résultats d'affaires, entraînant croissance et retour sur investissement. Grâce à ses solutions clés en main de reddition de comptes et de gestion de performance d'entreprise comme Atlas for Dynamics, Excel4Apps, Hubble, Spreadsheet Server et CXO Software, insightsoftware permet un accès en temps réel à des perspectives approfondies et des vues d'ensemble dirigées par les données. La connaissance est ensuite livrée de façon efficace, rentable et sûre par l'intermédiaire d'une intégration de systèmes ERP (planification des ressources de l'entreprise) et EPM (gestion des performances de l'entreprise) et de Microsoft Excel. En apprendre davantage sur insightsoftware.com.

À propos de Jet Global Data Technologies

Jet Global assure une reddition de comptes flexible, une analytique rapide et des solutions contrôlées de budgétisation construites sur Microsoft Dynamics. Obtenez un succès immédiat et prenez des décisions à la vitesse de l'entreprise en évitant l'obligation des goulets d'étranglement pour ressources techniques ou d'expertise dans les données. Visitez www.jetglobal.com pour voir pourquoi plus de 219 150 utilisateurs se fient à Jet pour un accès complet aux données.

