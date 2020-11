insightsoftware kündigt Absicht an, die IDL Group zu übernehmen

Der Vertrag erweitert die finanzielle Konsolidierung von insightsoftware und ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit dem anerkannten Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz

RALEIGH, N.C, 10. November 2020 /PRNewswire/ -- insightsoftware, ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen für das Büro des CFO, gab heute den Abschluss eines Vertrags zur Übernahme der IDL Group, einem führenden Anbieter von Software für das Finanzmanagement, bekannt. IDL ist auf die Konsolidierung von Finanzdaten aus mehreren Quellen spezialisiert, wodurch manuelle Abschlussfehler eliminiert und die Abschlusszykluszeiten reduziert werden. Es wird erwartet, dass die Übernahme nach der behördlichen Genehmigung vor Ende des Jahres abgeschlossen wird. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

IDL hat seinen Hauptsitz in Deutschland und bietet eine Financial Performance Management-Suite an, die Softwarelösungen für Finanzkonsolidierung, Planung, Berichterstattung und Analysen umfasst. IDL hat mit mehr als 1.100 mittelständischen und Unternehmenskunden aus den unterschiedlichsten Branchen zusammengearbeitet, darunter Altana, die Bayerische Landesbank und Novomatic. IDL ist ein vom European Business Application Research Center (BARC) anerkannter Marktführer mit der Nummer 1 in der Rangliste der Portfoliofähigkeiten. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und wird von LEA Partners unterstützt.

Eine schnelle und genaue Finanzkonsolidierung ist für das Büro des CFO von entscheidender Bedeutung. Die Überwachung des gesamten Finanzabschlussprozesses, eine hohe Datenqualität, ein integriertes Intercompany Clearing und eine kontinuierliche Finanzkonsolidierung mit den jeweiligen Buchhaltungsanforderungen sind unerlässlich. Die Übernahme von IDL wird die Finanzkonsolidierung von Insightsoftware und die genaue Kenntnis der marktspezifischen Anforderungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz erweitern.

Die Übernahme wird auch die Präsenz und den Kundenstamm von Insight Software in Europa stärken und auf der Strategie aufbauen, ein breites Portfolio an marktführenden Lösungen für das Büro des CFO auf der ganzen Welt anzubieten. Insbesondere wird es den Kundenstamm von Insightsoftware, die SAP einsetzen, vergrößern und Möglichkeiten zum Ausbau der Beziehungen mit ergänzenden Budgetierungs-, Berichts-, Analyse- und anderen Lösungen bieten.

„Die Finanzkonsolidierung und der Finanzabschluss ist eine kritische monatliche Aktivität für das Büro des CFO, aber für die meisten Organisationen ist es ein übermäßig manueller, fehleranfälliger Prozess. Die Konzentration von IDL auf die Unterstützung der Kunden beim proaktiven Abschluss ihrer Bücher durch automatische, kontinuierliche Finanzkonsolidierungen entspricht unserer Vision", so Jim Triandiflou, CEO von insightsoftware. „Darüber hinaus verfügt IDL über eine starke Basis von Unternehmenskunden, die SAP in einer wichtigen europäischen Wirtschaftsregion einsetzen. insightsoftware wird diesen Kunden den Zugang zum branchenweit umfassendsten Lösungsportfolio für das Büro des CFO ermöglichen."

„Wir freuen uns darauf, ein Teil von Insightsoftware zu werden. IDL und insightsoftware teilen die Vision, dem Büro des CFO erstklassige Software zum Nutzen unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen", so Bernward Egenolf, Gründer und CEO der IDL Group. „Mit diesem Vertrag wird unser derzeitiges dynamisches Wachstum einen bedeutenden neuen Impuls erhalten."

Informationen zu insightsoftware

insightsoftware ist ein führender Anbieter von Software für Finanzberichterstattung und Enterprise Performance Management. Wir ermöglichen dem Büro des CFO, seine Unternehmensdaten in Echtzeit miteinander zu verbinden und zu analysieren und so die finanzielle Intelligenz im gesamten Unternehmen zu erhöhen. Mehr als 25.000 Unternehmen weltweit nutzen das Portfolio von insightsoftware mit erstklassigen Lösungen für Berichterstellung, Analyse, Budgetierung, Prognose, Konsolidierung und Steuern, um ihre Produktivität, Transparenz, Präzision und Compliance zu steigern. Weitere Informationen finden Sie auf insightsoftware.com.

Informationen zu IDL

IDL ist der führende Anbieter von Softwareanwendungen für das Financial Performance Management mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Österreich, Frankreich und der Schweiz. Die IDL Group ist spezialisiert auf die Entwicklung von Softwarelösungen für Konsolidierung, Planung, Analyse und Reporting sowie auf kompetente Beratung zu diesen Themen. Verlässlichkeit, Engagement, Professionalität und technologische Innovation sind die Markenzeichen von IDL. Seit Anfang der 90er Jahre setzen mehr als 1.100 Konzerne und international tätige mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand IDL-Lösungen ein, um Qualität, Zeitersparnis und Effizienzsteigerung im Finanz- und Controllingbereich zu realisieren.

