Inspirada pela vontade de viajar, Hoteis.com lança "SAUDADE", sua linha inédita de home sprays no Brasil

A linha leva o nome de ' SAUDADE ', palavra que mistura sentimentos falta, distância e amor, conta com 6 fragrâncias diferentes, de 50ml cada frasco, e custa R$99. A edição é limitada, com apenas 200 unidades, que começaram a ser vendidas na segunda, dia 07, em dois e-commerces parceiros: Firma 21 e Do.Edu Store. Nesse dia, foram disponibilizados 100 kits para compra - que, infelizmente, já estão esgotados. Porém, mais 100 kits serão colocados à venda na próxima segunda, dia 14/12 - então, é preciso ficar atento e ser rápido no clique. Quem comprar o produto, ganhará também um brinde: um cupom de R$100,00 (cem reais) de desconto para utilizar em compras no site da Hoteis.com quando se sentir à vontade. Esse cupom poderá ser usado para reservas até junho de 2021 para estadias até o início de dezembro. Para mais informações, acesse www.hoteis.com/saudade .

Para quem ainda está inseguro de sair de casa, a linha SAUDADE traz o conceito de teletransportar para alguns dos nossos momentos favoritos de quando estamos em um bom hotel. Uma excelente forma de matar a saudade de viajar.

- Com "Lobby 5 Estrelas", Hoteis.com® te dá boas-vindas com aquele toque amadeirado tão característico da entrada de hotel.

- Chegando no quarto, "Room Service" te contagia com o aroma cítrico, trazendo recordações do conforto de um quarto/ suíte impecavelmente limpos e cheios daqueles mimos especiais que adoramos. Quem nunca levou aquele shampoo ou sabonetinho com cheiro deliciosos para casa?

- Bom dia, crush! A fragrância "Café na Cama" traz um cheiro mais puxado para o café e baunilha, que remete aos doces momentos de receber um café gostoso na cama

- "Vista Para o Mar" traz um perfume deliciosamente refrescante. Se fechar os olhos, dá até para imaginar o barulho do oceano.

- A fragrância "Piscina Infinita" é uma das mais irreverentes da linha, pois surpreende com um cheiro que lembra protetor solar - isso mesmo! Partiu pool party imaginária?

- E se você preferir uma vibe mais do campo, com "Hotel Fazenda" é possível sentir o frescor e um aroma que elegantemente lembra cheiro de mato molhado.

"Estamos muito contentes com o resultado dessa linha. Ela inclui fragrâncias para todos os gostos com nomes inspirados no universo dos hotéis e isso é algo algo novo no mercado de viagens no país. Em tempos de isolamento social, nossa proposta é trazer aos lares um pouco daquele sentimento bom que a viagem traz. Além disso, como estamos perto das festas de fim de ano, o kit 'Saudade' pode ser uma forma criativa de presente, especialmente porque além das aromatizadores de ambiente deliciosos haverá um brinde especial: um cupom de R$100 de desconto que poderá ser utilizado para uma reserva no site ou aplicativo da Hoteis.com até junho do ano que vem. Assim, a pessoa pode viajar quando se sentir à vontade" explica Juan Pasquel, diretor de Marketing da Hoteis.com LATAM.

