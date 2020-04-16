INSPIRE 2020奢華酒店業會議日期對外公佈

國際奢華酒店協會主席Barak Hirschowitz表示：「客人們想尋求一種更個性化的體驗，尤其是在疫情蔓延後的當下，而旅遊業的未來取決於我們能否脫穎而出，講述自己的故事。與會者將從代表成功品牌的演講人那裡學習到寶貴經驗，並與酒店同行見面，接觸酒店業主、經營者、高層、設計師和宣傳推廣者，從而受到鼓舞。參與各種活動能讓與會者收穫滿滿，有信心應對新一年的挑戰。」

「我們知道這是充滿挑戰的一年，所以我們推出了不同的門票選項，迎合那些只想參加會議或行業聚會的人。我們還提供享有優先座位和開放酒吧的全通門票與VIP門票。」

國際奢華酒店協會團隊正在構思一些具有創意的社交活動，並將在活動首個晚上舉辦一場派對，讓與會者難以忘記近在身邊的海浪聲和咸咸的海風味道。

欲知INSPIRE'20峰會詳情，敬請瀏覽：luxuryhospitality.org/INSPIRE2020

國際奢華酒店協會簡介

國際奢華酒店協會是豪華酒店行業的領先協會，旨在透過洞察力、意見和研究促進行業的統一和發展。

國際奢華酒店協會的受眾包括90多個國家的50多萬名酒店專業人士，協會還在歐洲和北美推出了LUXURY HOTELIERS雜誌、ILHA SmartBrief和INSPIRE SUMMITS。該協會還在LinkedIn上經營著最大的酒店和旅遊集團賬號，其賬號在LinkedIn上1000多萬個專業集團中位列百強之列。聯繫方式：luxuryhotelassociation.org、酒店和旅遊論壇、ILHA Facebook、ILHA Instagram、ILHA Twitter、ILHA YouTube

聯繫人：Patricia Walton, [email protected]

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