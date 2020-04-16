INSPIRE 2020奢华酒店业会议日期对外公布

国际奢华酒店协会将于2020年10月19日至20日在加州圣莫尼卡的Fairmont Miramar Resort & Bungalows（费尔蒙米拉马尔酒店&单层小屋）举办第9届INSPIRE年度峰会。

国际奢华酒店协会主席Barak Hirschowitz表示：“客人们想寻求一种更个性化的体验，尤其是在疫情蔓延后的当下，而旅游业的未来取决于我们能否脱颖而出，讲述自己的故事。与会者将从代表成功品牌的演讲人那里学习到宝贵经验，并与酒店同行见面，接触酒店业主、经营者、高管、设计师和宣传推广者，从而受到鼓舞。参与各种活动能让与会者收获满满，有信心应对新一年的挑战。”

“我们知道这是充满挑战的一年，所以我们推出了不同的门票选项，迎合那些只想参加会议或行业聚会的人。我们还提供享有优先座位和开放酒吧的全通门票与VIP门票。”

国际奢华酒店协会团队正在构思一些具有创意的社交活动，并将在活动首个晚上举办一场派对，让与会者难以忘记近在身边的海浪声和咸咸的海风味道。

欲知INSPIRE'20峰会详情，敬请访问：luxuryhospitality.org/INSPIRE2020

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国际奢华酒店协会简介

国际奢华酒店协会是豪华酒店行业的领先协会，旨在通过洞察力、意见和研究促进行业的统一和发展。

国际奢华酒店协会的受众包括90多个国家的50多万名酒店专业人士，协会还在欧洲和北美推出了LUXURY HOTELIERS杂志、ILHA SmartBrief和INSPIRE SUMMITS。该协会还在LinkedIn上经营着最大的酒店和旅游集团账号，其账号在LinkedIn上1000多万个专业集团中位列百强之列。联系方式： luxuryhotelassociation.org、酒店和旅游论坛、ILHA Facebook、ILHA Instagram、ILHA Twitter和ILHA YouTube

联系人：Patricia Walton, [email protected]

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