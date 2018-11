Inspirer une nouvelle génération de créateurs dans le monde entier avec le lancement du concours de création Absolut

STOCKHOLM, November 2, 2018 /PRNewswire/ --

Absolut lance le concours international « Absolut Creative Competition » dans 20 pays du monde entier, qui a pour vocation de trouver la prochaine voix créative audacieuse de la marque. Les candidatures au concours seront évaluées par trois personnalités créatives de premier plan, et plusieurs annonces passionnantes viendront prochainement.

Le concours vise à célébrer la créativité et à tirer parti du pouvoir dont disposent les artistes pour imaginer et créer un avenir meilleur. Le concours est lancé à l'échelle mondiale le 1er novembre et les œuvres peuvent être envoyées à http://www.absolut.com/competition jusqu'au 31 janvier.

Au cours des quarante dernières années, Absolut a travaillé avec plus de 550 artistes parmi les plus audacieux du monde, dont Keith Haring, Arman Armand, Romero Britto et Maurizio Cattelan, ce qui s'est traduit par la création de plus de 800 œuvres. Aujourd'hui, Absolut lance le plus grand effort de son histoire en encourageant les créatifs du monde entier à imaginer des expressions artistiques qui donnent vie à ce que les crédos de la marque signifient à leurs yeux. Ces crédos sont axés sur la création d'un monde plus ouvert, plus égalitaire et plus inclusif !

Les lauréats du concours seront sélectionnés par un jury mondial et verront leurs œuvres véhiculées sur les médias sociaux et les canaux numériques d'Absolut. Leurs œuvres seront également exposées sur des sites emblématiques d'affichage extérieur de portée mondiale, tels que Piccadilly Circus ou Times Square. Les lauréats recevront également un prix monétaire de 20 000 euros et seront invités à l'évènement d'annonce mondiale en mai 2019.

Le jury mondial sélectionné pour arbitrer le concours compte jusqu'à présent sur la présence d'Aaron Cezar, directeur fondateur du Delphina Institute, basé à Londres, où il a, dans les dix années écoulées, fait de la Delphina Foundation un point de rencontre et un incubateur de talents créatifs, qui a noué des partenariats avec des institutions internationales de premier plan. Les deux autres membres définitifs du jury seront annoncés dans les semaines à venir.

Sina Neubrandt, directrice principale du marketing mondial, déclare : « La créativité peut déclencher la conversation et conduire au changement. C'est pourquoi la dernière campagne d'Absolut fait l'éloge du pouvoir de la créativité à l'heure de marquer une réelle différence dans le monde. Nous avons hâte de voir les candidatures et de célébrer le gagnant en mai prochain ».

Vous pouvez voir la vidéo en intégralité en cliquant sur : https://www.youtube.com/watch?v=a1slIqaXPpU&feature=youtu.be

Rendez-vous sur le site web du concours sur la page http://www.absolut.com/competition et suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter.