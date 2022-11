Instalação do data center da Huawei divulga novas políticas de parceiros e inovações de produtos

SHENZHEN, China, 12 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Sob o tema "Igualdade, Confiança, Crescimento e Ganha-ganha", o evento de lançamento de produtos e políticas de ecossistemas globais da instalação do data center da Huawei foi realizado em 11 de novembro em Parque Sanyapo da Huawei na China. Durante o evento, novas políticas de parceiros e inovações de produtos, incluindo o FusionModule2000 6.0, uma solução de data center modular de pequeno/médio porte e o Small SmartLi UPS, foram apresentados a parceiros de todo o mundo. Este evento demonstrou o compromisso da Huawei de construir um ecossistema de parceiros justo e sólido baseado na confiança mútua para o sucesso compartilhado.

Em seu discurso de abertura, Hou Jinlong, presidente da Huawei Digital Power, declarou que com o aumento da demanda por data centers, a Huawei continuará a ampliar os investimentos na instalação de data center, com foco no ecossistema, pesquisa e desenvolvimento e desenvolvimento de equipes. Ele destacou que a empresa apoiaria de forma abrangente os parceiros e contribuiria em conjunto para o próspero setor de data center.

Construindo um ecossistema próspero por meio de iniciativas de capacitação de parceiros e programas de incentivo

Os parceiros são essenciais para a estratégia de crescimento da Huawei Digital Power. Charles Yang, presidente do Departamento de Marketing Global e Serviços de Vendas da Huawei Digital Power, divulgou a Política de Ecossistema Global da Instalação de data center da Huawei no evento.

De acordo com a declaração de Yang, a Huawei faz e fará o possível para estabelecer parceiros para o sucesso de longo prazo, oferecendo produtos líderes do setor e plataformas digitais. "A Huawei adere a uma estratégia de ecossistema de parceiros 'Estar Integrado' e princípios cooperativos de 'Benefícios compartilhados como ponte, Integridade como base e Regras como garantia'. Assim, a instalação do data center da Huawei apresenta "quatro mudanças e dez políticas" para construir sistemas de vendas e serviços orientados para parceiros e abrir uma base para um caminho de crescimento mútuo", disse Yang.

A Huawei ajudará o parceiro a acelerar o crescimento das quatro frentes a seguir:

Proteção: tomaremos medidas ativas para oferecer proteção ao cliente, ao negócio e regional, incluindo o mapa de parceiros, registro de negócio e contratação de quantia fixa, para proteger os direitos e benefícios dos clientes.

Rentabilidade: criaremos muitos programas de incentivo para impulsionar os lucros dos parceiros e motivar a equipe de parceiros a melhorar os recursos por meio de iniciativas de capacitação.

Simplicidade: melhoraremos a facilidade de fazer negócios com a Huawei, atualizaremos sistemas de TI e lançaremos uma plataforma única para ampliar o crescimento dos parceiros.

Crescimento: renovaremos o programa partner competency e ajudaremos os parceiros a desenvolver novos recursos para atender efetivamente às necessidades dos clientes.

Novas inovações para um futuro de baixo carbono

No evento de abertura, Fei Zhenfu, presidente de domínio da instalação do data center da Huawei, apresentou duas novas adições ao Smart Modular DC e à série Smart SmartLi uninterrupble power supply (UPS) da Huawei – FusionModule2000 6.0 e Small SmartLi UPS.

Com um design totalmente novo, a FusionModule2000 6.0 foi desenvolvida para atender às demandas de clientes de educação, governo e varejo que estejam em busca de data centers modulares menores e mais ecológicos. Com recursos ecológicos, simplificados e confiáveis, sua média anual de eficácia de uso de energia (PUE) pode chegar a 1,111. Um data center com potência de entrada de 100 kW pode reduzir a PUE em 30% com a utilização do FusionModule2000 6,0 em comparação com a solução do concorrente, o que resulta em uma economia de eletricidade de cerca de 27 mil dólares a cada ano. Ele minimiza as necessidades ambientais com uma pegada pequena, baixa altura e baixo peso. Do equipamento e arquitetura ao software, cada componente do FusionModule2000 6.0 é projetado com a segurança como prioridade máxima.

Além disso, a Huawei apresentou o UPS2000-H, uma solução de fornecimento de energia verde simplificada, confiável e integrada ao SmartLi Mini, para atender às necessidades em constante evolução dos clientes. O UPS2000-H é iniciado com apenas um clique e surge on-line em até 3 minutos automaticamente, garantindo uma implementação simplificada, rápida e livre de preocupações. O SmartLi Mini usa um extintor de incêndio no nível do pacote para evitar a propagação de chamas abertas, garantindo a confiabilidade superior do UPS2000-H. A solução compacta de UPS SmartLi oferece eficiência líder do setor de até 96%, dois por cento maior do que os modelos concorrentes.

Além disso, a equipe do ecossistema de instalações do data center da Huawei fez sua primeira estreia no evento. A nova equipe se dedicará a apoiar e capacitar os parceiros para liberar seu potencial comercial.

Se quer ir rápido, vá sozinho. Se deseja chegar longe, vamos juntos. A Huawei continuará a inovar e a se unir a parceiros para alcançar uma cooperação de benefícios mútuos com soluções de data center altamente competitivas e políticas de parceiros confiáveis.

