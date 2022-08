Installation d'une ligne de formage Cell Impact Forming™ au Japon

STOCKHOLM, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) va mettre en place une ligne de formage de plaques d'écoulement Cell Impact Forming™ au Japon, en collaboration avec le principal fournisseur japonais de pièces automobiles, F.C.C. Co., Ltd.

Cell Impact Forming - frontal Cell Impact Forming - side

Depuis plusieurs années, Cell Impact réalise des projets de développement client pour les plaques d'écoulement au Japon, un marché important pour les piles à combustible et les équipements d'électrolyse. Le marché japonais est également l'un des plus demandeurs au monde, ce qui exige une perspective à long terme et un travail systématique pour y avoir du succès. Cell Impact Japan Inc. a été créée début 2021 dans ce contexte, afin de mieux répondre aux exigences du marché et de renforcer les capacités de marketing de l'entreprise.

En collaboration avec F.C.C., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de pièces automobiles, Cell Impact est heureuse d'annoncer qu'une ligne de formage de plaques d'écoulement Cell Impact Forming sera installée dans les locaux de F.C.C. à Hamamatsu, au Japon.

Le but de cette initiative sera de faire la démonstration de la technologie évolutive, écologique et rentable de formage et de production des plaques d'écoulement Cell Impact aux clients actuels et potentiels sur une longue période.

« F.C.C. a constaté que Cell Impact Forming est un moyen unique et économique de produire des plaques d'écoulement. C'est pourquoi nous sommes si heureux d'avoir créé une équipe conjointe avec Cell Impact pour mener des activités de démonstration de la production ici, au Japon, afin que l'industrie des piles à combustible puisse en apprendre davantage sur cette technologie prometteuse », a déclaré Yoshifumi Fuchigami, agent d'exploitation chez F.C.C.

« Nous sommes ravis d'avoir établi une relation avec F.C.C., une entreprise véritablement professionnelle avec des technologies de fabrication et un savoir-faire de pointe, et d'avoir l'occasion de démontrer les avantages de la technologie de formation de Cell Impact avec eux au Japon », s'est réjoui Shigeru Nakagawa, directeur général de Cell Impact Japan Inc.

« F.C.C. éprouve un vif intérêt pour cette industrie et avec leur aide, je suis sûr que nous allons mener les activités de démonstration de la meilleure des manières », a conclu Pär Teike, le PDG de Cell Impact.

La ligne Cell Impact Forming de F.C.C. devrait entrer en service cet automne.

À propos de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) est un fournisseur mondial de plaques d'écoulement avancées pour les fabricants de piles à combustible et d'électrolyse. La société a développé et breveté une méthode unique de formage à grande vitesse, Cell Impact Forming™, qui est nettement plus évolutive et rentable que les méthodes de formage classiques. Cell Impact Forming est une technologie de formage écologique qui ne consomme pas d'eau et très peu d'énergie électrique.

L'action Cell Impact est cotée sur le marché Nasdaq First North Growth et FNCA Sweden AB est le conseiller certifié (CA) de la société. CONTACT : +46 8-528 00 399 ou à l'adresse suivante : [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1888195/Cell_Impact_AB_frontal.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1888197/Cell_Impact_AB_side.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1888196/Cell_Impact_AB_Logo.jpg

SOURCE Cell Impact AB