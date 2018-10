Instituições Financeiras da LATAM escolherem a Líder de Biometria Comportamental, BioCatch, para Fortalecer a Segurança Cibernética Regional e Combater a Fraude Local

Parceria da BioCatch com Sete Bancos Latino-Americanos de primeira linha, Destacando a Demanda do Mercado por Soluções de Identidade Digital de Última Geração na região; Apresentando a Principal Capacidade de Biometria Comportamental na Conferência Anual de Segurança dos Serviços Financeiros da CELAES

NOVA IORQUE, 29 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- BioCatch, líder global em biometria comportamental, anunciou hoje que expandiu seu alcance na América Latina (LATAM), estabelecendo parcerias com oito bancos de primeira linha localizados no Brasil, Chile, Colômbia e México para proteger contra ataques cibernéticos crescentes na região. A empresa está apresentando sua solução para evitar novas fraudes de conta e aquisição de contas na conferência anual de segurança de serviços financeiros da CELAES que ocorrerá em Miami esta semana.

Com frequentes roubos de contas bancárias online / móveis, ataques de acesso remoto, malware overlay / man-in-the-browser e engenharia social voltados especificamente para a região, é evidente que a abordagem tradicional de gerenciamento de identidade online e prevenção de fraudes não é eficaz. Através da implementação de sua tecnologia de biometria comportamental nos oito bancos na LATAM, a BioCatch busca viabilizar experiências online seguras em uma região onde, de acordo com uma recente pesquisa feita em cooperação com a Stanford Business, 70% dos bancos consideraram outros bancos com melhores capacidades digitais como os principais ameaças.

"Os bancos na América Latina enfrentam desafios significativos provenientes de violações de dados, malware para dispositivos móveis, cavalos de Troia bancários e outras ameaças de crimes cibernéticos que, na maioria das vezes, são feitas em casa. Soluções como a tecnologia biométrica comportamental da BioCatch nos ajudam a gerenciar essas ameaças e, ao mesmo tempo, permitem uma boa experiência do usuário online, o que é muito importante para nós competirmos na economia atual. Temos experimentado em primeira mão o retorno significativo do investimento que a BioCatch oferece, e isso vem não apenas da captura das fraudes que as soluções tradicionais não conseguem, mas da redução dos custos operacionais e da perda de receita proveniente de muita interrupção no canal digital ", disse Rodrigo Colossi, superintendente de TI do Itaú Unibanco no Brasil.

A tecnologia da BioCatch valida os usuários por quem eles são por meio de interações com um aplicativo online, e não pelo que eles sabem (por exemplo, senhas ou perguntas de segurança). Em sua essência, o sistema analisa mais de 2.000 métricas de perfil comportamental durante uma sessão para diferenciar um usuário genuíno de um impostor, bot ou malware humano. Depois que um usuário faz logon em uma sessão on-line, o sistema é capaz de reconhecer se a sessão foi sequestrada, gerando uma pontuação de risco que é usada pelo banco para determinar se deve rejeitar uma transação ou escalar para autenticação adicional. A tecnologia está sendo cada vez mais usada de forma mais ampla para ajudar a gerenciar a identidade digital em todo o ecossistema bancário, desde a integração digital até a autenticação e a prevenção contínua de fraudes em uma sessão on-line. Somente na América Latina, o BioCatch trabalha com oito bancos de primeira linha, cobrindo mais de 25 milhões de usuários online e móveis que processam, em conjunto, 300 milhões de transações por mês. A abordagem inigualável da empresa também continuou a ganhar reconhecimento do setor, incluindo a nomeação para a lista CB Insights Fintech 250.

"Enquanto as demandas de clientes VIP e millennials estão impulsionando os esforços de transformação digital em todo o mundo, a América Latina, com uma das maiores taxas de penetração de smartphones do mundo, está enfrentando pressões únicas para descobrir o equilíbrio entre segurança e experiência do usuário" diz Oren Kedem, vice-presidente da Latin America para BioCatch. "A América Latina é diferente de outras regiões em que as taxas de fraude são muito altas e a grande maioria dos ataques de segurança cibernética se origina na região, em vez de ser lançada de outras partes do mundo. Os fraudadores na América Latina implementam ataques direcionados de maneira caseira que não são vistos em outros lugares, o que é um desafio para os provedores tradicionais de segurança cibernética acompanharem. Este jogo de gato e rato termina com a tecnologia BioCatch, que não depende de cepas conhecidas de ciberataques ou outras medidas estáticas de autenticação. Temos o prazer de desempenhar um papel fundamental na formação de soluções bancárias digitais de próxima geração na região, oferecendo um novo paradigma para o gerenciamento de identidade e prevenção de fraudes."

A BioCatch é uma empresa de identidade digital que fornece dados biométricos comportamentais analisando interações entre dispositivos humanos para proteger usuários e dados. Os bancos e outras empresas usam o BioCatch para reduzir significativamente a fraude on-line e proteger contra uma variedade de ameaças cibernéticas, sem comprometer a experiência do usuário. Com um portfólio de patentes inigualável e implantações em grandes instituições financeiras e empresas globais em todo o mundo que cobrem 70 milhões de usuários até o momento, a BioCatch se estabeleceu como líder do setor. Para maiores informações, visite www.biocatch.com.

