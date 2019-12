Instituto Americano de Concreto anuncia seminários sobre o Código de Construção ACI 318-19 na América do Sul, América Central e México

FARMINGTON HILLS, Michigan, 27 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Instituto Americano de Concreto (ACI – American Concrete Institute) irá promover uma série de seminários na América do Sul, América Central e México, com foco nos novos Requisitos do Código de Construção ACI 318-19 para Concreto Estrutural e Comentário (ACI 318-19, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary).

Os seminários "ACI 318-19: Mudanças no padrão de projetos de concreto" ("ACI 318-19: Changes to the Concrete Design Standard") terá interação face a face com palestrantes altamente conceituados.

Os novos Requisitos do Código de Construção ACI 318-19 para Concreto Estrutural contêm algumas das mudanças técnicas mais significativas desde a edição de 1971. Primeiro a ser publicado desde que o formato do ACI 318 foi reconhecido em 2014, prevê-se que o código será referenciado no Código de Construção Internacional (IBC – International Building Code) de 2021. Contendo, atualmente, ilustrações tridimensionais para aumentar a clareza, o ACI 318-19 tem linguagem clara e estilo consistente e é organizado de forma que engenheiros tenham maior confiança de que satisfizeram todos os requisitos do código necessários.

Os seminários irão cobrir todas as principais mudanças dessa nova edição dos requisitos do código da ACI.

Atuais locais do seminário:

Buenos Aires, Argentina, 13 de janeiro de 2020

Santiago, Chile, 15 de janeiro de 2020

Lima, Peru, 17 de janeiro de 2020

Quito, Equador, 20 de janeiro de 2020

Bogotá, Colômbia, 22 de janeiro de 2020

San Juan, Porto Rico, 24 de janeiro de 2020

Cidade do Panamá, Panamá, 9 de março de 2020

San Jose, Costa Rica, 11 de março de 2020

Cidade da Guatemala, Guatemala, 13 de março de 2020

Cidade do México, México, 16 de março de 2020

Merida, México, 18 de março de 2020

Para obter mais informações sobre as datas e locais dos seminários e para se inscrever, visite concrete.org.

