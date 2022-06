Instituto de Arritmia Cardíaca do Texas no St. David's Medical Center realizou conferência internacional sobre arritmias cardíacas complexas

AUSTIN, Texas, 15 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Nos dias 2 e 3 de junho de 2022, o Instituto de Arritmia Cardíaca do Texas (TCAI) no St. David's Medical Center realizou seu sexto simpósio internacional sobre arritmias complexas, o EPLive 2022. O evento deste ano teve o número recorde de mais de 1.250 pessoas inscritas, com mais de 150 delas participando presencialmente. Havia participantes de todo o mundo, incluindo Singapura, Tailândia, Tunísia, Alemanha, Coreia e Grécia.

Entre os participantes estavam eletrofisiologistas cardíacos clínicos, eletrofisiologistas e cardiologistas em geral que se interessem por tratar arritmias cardíacas complexas, uma doença em que o coração bate em um ritmo irregular ou anormal. A principal ferramenta de ensino foram casos ao vivo transmitidos do novo Centro de Eletrofisiologia de última geração no St. David 's Medical Center, com comentários de especialistas.

Os casos vivos tratados durante o EPLive 2022 apresentaram novas tecnologias pioneiras usadas pelos médicos do TCAI, incluindo eletroporação irreversível, que ajuda pacientes com arritmia cardíaca utilizando campos elétricos controlados para criar pequenas cicatrizes no coração a fim de bloquear os sinais elétricos irregulares e, assim, reduzir potencialmente o risco de danos às veias, artérias ou aos nervos de um paciente.

"Desde a tecnologia de ponta que foi apresentada até o número recorde de inscritos, este foi realmente nosso EPLive mais importante até o momento", disse Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., eletrofisiologista cardíaco e diretor médico executivo do TCAI e diretor do curso EPLive. "O EPLive desempenha um papel de liderança na expansão do escopo das opções de tratamento da eletrofisiologia, e esperamos que ele tenha um impacto positivo na vida de pacientes em todo o mundo."

O EPLive apresentou quatro sessões, que consistiram em uma combinação de casos ao vivo e registrados do TCAI, bem como de alguns dos principais centros do mundo, como Arrhythmia Center CardioInfantil Foundation (Colômbia), Cardiovascular Center Brussels, Cleveland Clinic, Kansas City Heart Rhythm Institute, Liverpool Heart and Chest Hospital (Reino Unido), Mass General Hospital, Methodist Hospital (Houston, Texas), Montefiore Hospital (Nova York), Monzino Cardiac Center (Itália), Mt. Sinai Hospital (Nova York), Pacific Heart (Califórnia), University of Arkansas Medical Center, UCLA, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University Hospital of Brussels, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vanderbilt University, Westside Regional Medical Center (Flórida) e Yeditepe University (Turquia).

Além das demonstrações feitas pelo Dr. Natale, o EPLive contou com apresentações de vários médicos do TCAI, como Amin Al-Ahmad, M.D., codiretor de cursos, e Shane Bailey, M.D.; Mohamed Bassiouny, M.D.; David Burkhardt, M.D.; David Burkland, M.D.; Robert Canby, M.D.; Paul Coffeen, M.D.; Joseph Gallinghouse, M.D.; Brian Greet, M.D.; Eric Hoenicke, M.D.; Rodney Horton, M.D.; Patrick Hranitzky, M.D.; David Kessler, M.D.; Javier Sanchez, M.D.; Kamala Tamirisa, M.D.; Senthil Thambidorai, M.D.; David Tschopp, M.D.; e Jason Zagrodzky, M.D.

Os médicos receberam, no máximo, 14 horas de Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™ da Associação Médica Americana (AMA) na conferência.

FONTE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center

