Instituto de Formação Bancária lança programa de MBA em planejamento financeiro exclusivamente para profissionais do mercado financeiro.

A atividade de planejador financeiro vem crescendo nos últimos anos no Brasil. Segundo dados da Planejar (Associação Brasileira dos Planejadores Financeiros) o número de profissionais com certificação CFP, que autoriza a atividade de planejamento financeiro, já supera 7.000. O desafio agora é transformar esse conhecimento em prática no dia a dia do mercado.

SAO PAULO, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A certificação CFP atesta que o profissional possui conhecimentos para executar o planejamento financeiro. Entretanto, a própria FPSB (Financial Planning Standards Board) reconhece que o conhecimento é apenas uma parte de um desempenho competente do planejador financeiro, sendo necessárias ainda habilidades e capacidades mais voltadas a prática. É exatamente esse o propósito de um curso de MBA segundo a AMBA (Association of MBAs). Pensando na carência que o mercado financeiro tem de um curso com essas características, o IFB, Instituto de Formação Bancária, lançou o seu programa de MBA.

Segundo o professor Allan Pimenta, ex-bancário, mestre em Economia pela UFPR e coordenador e sócio do curso de MBA em Planejamento Financeiro do IFB, o objetivo do curso é ter alta formação técnica, teoria e prática, bons professores academicamente e com experiência na área, oferecendo sólida formação. Ainda segundo o professor Allan, para um curso de sucesso, os professores precisam atuar no mercado financeiro em posições de liderança nas intensas transformações pela qual passa esse mercado atualmente "Esse curso não vai te dar um diploma em quatro meses, ele vai te dar conhecimento sólido para aplicação prática nos desafios d o mercado de investimentos". O Instituto de Formação Bancária (IFB) tem mais de 10 anos de atuação no mercado de cursos preparatórios para certificações financeiras, contando com 40 professores espalhados em 17 cidades brasileiras, sendo o maior curso preparatório presencial do Brasil para certificações financeiras. Oferece atualmente os cursos de preparação para CPA 10, 20, CEA, AAI e CFP.

Já o professor Henrique Costa, coordenador do IFB, entende que os professores são altamente relevantes e que o curso precisa ter três pilares. O primeiro, é um time de professores que alie teoria e prática com aulas conceituais, estudos de caso e aulas técnicas, como de vendas, por exemplo. O segundo, é ter bons alunos, por isso não serão admitidos alunos que não tenham pelo menos as certificações CEA ou AAI e 5 anos de experiência com investimentos. O terceiro, é ser exigente com os alunos. "Nossas provas e trabalhos serão num nível bem superior ao CFP". O professor destaca que existirão simulados e conteúdos voltados para a prova de certificação como adicionais para o aluno que ainda busca a aprovação.

O professor Gustavo Moreira, profissional CFP na Monte Bravo Investimentos, professor de certificações há mais de 5 anos pelo IFB e que conduzirá as aulas de gestão financeira no MBA, entende que o aluno deve aproveitar a chance para estudar e consolidar seus conhecimentos, mas não deve vir a passeio. "Nós queremos um curso que seja reconhecido pelas Instituições Financeiras como referência, não vamos dar o diploma para quem não se dedicar".

É fato que o mercado financeiro vai exigir cada vez mais qualificação de seus profissionais. O perfil apenas vendedor tem cada vez menos espaço nos cargos mais bem remunerados das Instituições Financeiras. Somado a isso o profissional que tem apenas a certificação, mas não desenvolveu habilidades e competências para transformar o conhecimento em resultado tem pouco espaço no mercado. Por esse motivo desenvolvemos um MBA que lhe possibilitará uma preparação de alto nível para os exames de certificação com foco, também, no uso prático de todo o conhecimento adquirido durante o curso. O caminho não é escolher entre a certificação e o MBA e sim fazer os dois, e quanto antes, melhor.

FONTE Instituto de Formação Bancária

SOURCE Instituto de Formação Bancária