Intas firma acordo de licença exclusivo com Meiji e Dong-A ST para comercializar DMB-3115 (biossimilar proposto para ustecinumab)

AHMEDABAD, Índia, 22 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Intas Pharmaceuticals Ltd continua empenhada em expandir o acesso a medicamentos de alta qualidade ao firmar um acordo de licença exclusivo com a Meiji e Dong-A Socio Holdings (uma empresa controladora da Dong-A ST) para comercializar o DMB-3115, um biossimilar proposto para o ustecinumabe, um anticorpo monoclonal recombinante para o tratamento de doenças autoimunes e inflamatórias, como a psoríase em placa, doença de Crohn e colite ulcerativa.

Nos termos do contrato, foram concedidos à Intas direitos exclusivos de licença para comercializar o DMB-3115 em todo o mundo, com exceção do Japão, Coreia e determinados países da Ásia. A Meiji e a Dong-A ST irão desenvolver e fabricar o DMB-3115 e fornecer o produto para a Intas e suas afiliadas em todo o mundo.

Essa é mais uma inovação no setor feita pela Intas, uma das líderes no desenvolvimento e comercialização de produtos biossimilares, que é a primeira empresa indiana a lançar um produto biossimilar na UE.

"Estamos realmente entusiasmados com esta parceria, que reúne a experiência de desenvolvimento da Meiji e da Dong-A ST com o amplo alcance comercial da Intas", disse o vice-presidente Binish Chudgar. "Este acordo destaca nossa visão e compromisso em expandir o acesso a medicamentos que podem mudar a vida e fazer uma diferença real na saúde de pacientes em todo o mundo", disse Chrys Kokino, presidente da Accord BioPharma, Inc., subsidiária especial da Intas nos EUA.

Sobre a Dong-A ST

A Dong-A é uma das principais empresas farmacêuticas da Coreia. A Dong-A consolidou sua posição de liderança no mercado com a força de produtos desenvolvidos internamente, como os comprimidos Suganon Evogliptina, o inibidor da DPP-4 para diabetes mellitus tipo 2; os comprimidos Zydena Udenafil, o quarto inibidor da PDE5 no mundo para disfunção erétil; os comprimidos Stillen Eupatilina para tratamento de gastrite à base de ervas; e os comprimidos Motilitone Corydaline para dispepsia funcional. Além disso, a Dong-A oferece medicamentos genéricos de marca (anticâncer, antituberculose etc.), produtos biofarmacêuticos, de doenças inflamatórias, ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs) e de venda livre que garantem total conformidade com o padrão internacional de qualidade. Atualmente, a Dong-A exporta seus produtos para empresas farmacêuticas líderes de mais de 50 países na Europa, América Latina e Ásia.

Para mais informações, acesse http://en.donga-st.com.

Sobre a Meiji

A Meiji é uma empresa farmacêutica líder no Japão nas áreas de tratamento de doenças infecciosas e distúrbios do sistema nervoso central. Desde que ingressou no setor farmacêutico com o lançamento da penicilina em 1946, a Meiji tem acumulado tecnologias exclusivas em P&D e fabricação de pequenas moléculas, bem como em bioterapêutica, e está oferecendo produtos farmacêuticos de alta qualidade para clientes no Japão e no exterior. A Meiji continua a atender às diversas necessidades médicas dos clientes como uma "empresa farmacêutica especializada e genérica".

Para mais informações, acesse

https://www.meiji.com/global/about-us/corporate-profile/meiji-seika-pharma/

Sobre a Intas

A Intas Pharmaceuticals Ltd. é uma empresa farmacêutica líder verticalmente integrada com sede em Ahmedabad, Índia, com recursos integrais de desenvolvimento, fabricação e comercialização de formulações, juntamente com a integração retroativa de APIs. A Intas conta com mais de 16 mil funcionários, vende produtos em mais de 85 países e tem 14 fábricas em todo o mundo. O faturamento do grupo Intas totalizou US$ 2,1 bilhões para o ano fiscal de 2020 e a taxa de crescimento anual composta da Intas foi superior a 25% nos últimos dez anos.

Para mais informações, acesse www.intaspharma.com

FONTE Intas Pharmaceuticals Ltd

Related Links

www.intaspharma.com



SOURCE Intas Pharmaceuticals Ltd