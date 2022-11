Integra Software Services inaugure son bâtiment écologique

Une étape importante vers l'objectif de neutralité carbone d'Integra d'ici 2030

Engagement à développer les talents technologiques de la communauté rurale

Mise en place d'opérations écologiques dans une ferme

PONDICHÉRY, Inde , 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Integra Software Services , un établissement de solutions de transformation numérique et de connaissances basé en Inde, a annoncé l'inauguration de son premier bâtiment écologique, renforçant ainsi l'expérience importante d'Integra en matière de développement durable.

Olga Tchivikova, Operations Director, Taylor & Francis, with Integra’s founders Sriram Subramanya and Anuradha Sriram, at the Green Office building inauguration on November 6th, 2022

Olga Tchivikova, directrice des opérations de la division des services aux chercheurs de Taylor & Francis, a inauguré le nouveau bâtiment de bureaux écologique d'Integra dans la ferme biologique d'Integra située dans le village de Kenipet, près de Pondichéry, dans le Tamil Nadu, en Inde, en présence des fondateurs d'Integra, Sriram Subramanya, PDG, et Anu Sriram, co-directrice générale.

S'exprimant à cette occasion, Mme Tchivikova a déclaré : « Il s'agit d'une initiative importante et admirable en faveur d'un mode de vie durable sur notre planète. Le bâtiment de bureaux écologique d'Integra montre comment les entreprises peuvent être à la fois responsables, productives et innovantes. C'est une source d'inspiration de voir comment Integra a réussi à transformer une terre aride en une oasis verte luxuriante en créant Bioville Organic Farms. Je suis impressionnée par leur engagement envers l'environnement et leur soutien à la communauté locale par le biais de nombreuses initiatives écologiques. Un grand bravo à l'équipe pour ce qu'elle a accompli en créant un avenir durable pour les générations à venir ».

Construite au milieu d'une végétation riche, l'installation est conçue pour favoriser l'innovation, la créativité et une culture de développement durable. Elle constitue l'un des investissements importants d'Integra visant à faire de l'entreprise un fournisseur de services mondial responsable.

Lors de l'inauguration, Mme Sriram a déclaré : « Le programme ESG d'Integra fait partie intégrante de nos activités et vise à construire un avenir durable et équitable. Nous adoptons le développement durable en tant que mode de vie en établissant des partenariats avec nos clients et nos employés. Ce bâtiment écologique est une étape clé dans ce parcours ».

Le nouveau bâtiment vert d'Integra, qui s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, met en œuvre le développement durable par une utilisation efficace de l'eau, des matériaux durables et des énergies renouvelables. En outre, Mme Sriram a expliqué comment le bâtiment d'Integra à Pondichéry maximise l'utilisation de la lumière naturelle, recycle et réutilise l'eau en économisant environ 10 millions de litres chaque année, et récolte près d'un million de litres d'eau de pluie par an.

À propos d'Integra

Integra est l'un des principaux fournisseurs de solutions de développement de contenu numérique, de technologie et de flux de travail de bout en bout dans le monde. Au service des plus grandes organisations du secteur de l'édition, Integra soutient sa clientèle mondiale à partir de 4 bureaux répartis dans 3 pays.

Pour plus d'informations : www.integranxt.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1953707/Integra_Green_Building.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1953706/Integra_Logo.jpg

SOURCE Integra Software Services