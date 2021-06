Integração da ElectrifAi com a Snowflake ajudará a melhorar o desempenho dos negócios

JERSEY CITY, Nova Jersey, 9 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A ElectrifAi está empolgada em se integrar ao Snowpark + Java UDF da Snowflake, após seu lançamento final, um serviço que inclui suporte nativo para várias linguagens de programação que permitem aos desenvolvedores, engenheiros de dados e cientistas de dados escrever códigos nas linguagens de sua preferência. Esta mudança tornará mais fácil para a ElectrifAi integrar sua biblioteca de modelos pré-construídos de aprendizado de máquina à nuvem de dados da Snowflake.

A ElectrifAi, que foi fundada há 17 anos, é o principal provedor de inteligência artificial prática para empresas nos Estados Unidos, com mais de 1.000 modelos pré-construídos de aprendizado de máquina em seu portfólio. A ampla biblioteca de modelos de aprendizado de máquina da ElectrifAi visa casos de uso empresarial de alto valor que estejam disponíveis para empresas de todos os setores e tamanhos, incluindo bancos, serviços financeiros, seguros, telecomunicações e varejo. As soluções prontas para empresas da ElectrifAi permitem que essas empresas alavanquem rapidamente as tecnologias de IA e AM para maximizar seu tempo de comercialização, reduzir seus custos e riscos e acelerar o sucesso de seus projetos.

Por meio do Snowpark e Java/Scala UDFs, a Snowflake e a ElectrifAi permitem que engenheiros de dados, cientistas de dados e desenvolvedores, que preferem usar várias linguages, aproveitem os recursos da plataforma da Snowflake, que é líder no setor, e os benefícios da nuvem de dados da Snowflake.

"Estamos entusiasmados em nos integrar aos recursos do Snowpark da Snowflake", disse Luming Wang, diretor de tecnologia da ElectrifAi. "Essa mudança tornará mais fácil integrar nossos modelos pré-construídos de aprendizado de máquina líderes do setor com a nuvem de dados da Snowflake. É uma combinação perfeita de ciência de dados."

"Os dados são os ativos mais importantes de nossos clientes, e sua capacidade de minerar esses dados para alavancar os modelos de aprendizado de máquina da ElectrifAi podem ajudar a melhorar seu desempenho nos negócios", disse Tarik Dwiek, diretor de alianças de tecnologia da Snowflake. "A integração da ElectrifAi com o Snowpark pode ajudar a tornar isso mais possível."

Com Java UDFs, os clientes podem executar funções que têm em JVM (Java Virtual Machine) a partir da plataforma única e integrada da Snowflake.

Sobre a ElectrifAi

A ElectrifAi é um líder global em modelos de aprendizado de máquina prontos para empresas. A missão da ElectrifAi é ajudar as empresas a mudar o modo de trabalho por meio de aprendizado de máquina: promovendo aumento da receita, redução de custos e melhoria de lucros e desempenho. Fundada em 2004, a ElectrifAi se mantém na liderança do setor e conta com uma equipe global de especialistas em domínios e um histórico comprovado de transformação de dados estruturados e não estruturados em escala. Uma ampla biblioteca de produtos com base em IA abrange funções de negócios, sistemas de dados e equipes para gerar resultados superiores em tempo recorde. A ElectrifAi tem aproximadamente 200 cientistas de dados, engenheiros de software e funcionários com um histórico comprovado de mais de 2.000 implementações de clientes, principalmente para empresas listadas na Fortune 500. A essência da missão da ElectrifAi é o compromisso de fazer com que a IA e o aprendizado de máquina sejam mais compreensíveis, práticos e lucrativos para empresas e indústrias em todo o mundo. A ElectrifAi está sediada em Nova Jersey, com escritórios em Xangai e Nova Deli. Para saber mais, acesse www.electrifAi.net e siga-nos no Twitter @ElectrifAi e no LinkedIn.

