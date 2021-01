Integración profunda:Esforzarse por ser participante y promotor del desarrollo comunitario

LIMA, Perú, 25 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- China Yangtze Power Co.,Ltd publica/divulga esta información de acuerdo con las condiciones operativas actuales de su empresa peruana (o proyecto o filial), y los detalles son los siguientes:

En su inversión y operación en Perú, CTG (China Three Gorges Corporation) siempre se ha comprometido a retribuir a la comunidad local y a desempeñarse como un buen ciudadano del mundo, esforzándose por construir una "central hidroeléctrica verde" y una "central hidroeléctrica armoniosa". La empresa estaba comprometida a enlazarse con las comunidades locales y compartir los resultados del desarrollo, contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad local y beneficiando a la población local. En 2016, CTG (China Three Gorges Corporation) inició la construcción del Proyecto Hidroeléctrico San Gabán III en Perú (en adelante, el "Proyecto Hidroeléctrico San Gabán" o el "Proyecto"), que no sólo jugaba un papel importante en impulsar el desarrollo de energía limpia en Perú, sino también fue un microcosmos que CTG (China Three Gorges Corporation) promovió el desarrollo sostenible de la comunidad.

Promoverel empleo y fortalecer la formación de personal local

El desarrollo económico de la comunidad donde se ubica el Proyecto Hidroeléctrico San Gabán es relativamente atrasado en comparación con Lima y otras ciudades. Aunque en esta comunidad tiene una gran cantidad de trabajadores jóvenes, sin embargo, mucha gente salió a otras ciudades debido a la falta de oportunidades laborales. La construcción del Proyecto Hidroeléctrico San Gabán trajo oportunidades para el desarrollo comunitario. Para la contratación del personal, el proyecto y la comunidad local establecieron un comité único para contratar trabajadores calificados mediante la publicación de anuncios de reclutamiento, visitas y encuestas, de modo que la comunidad podía participar abiertamente en todo el proceso de gestión del proyecto y mejorar la participación comunitaria; Referente a la formación de talentos, el proyecto formuló planes de capacitación y desarrollo para jóvenes de la comunidad de acuerdo con las necesidades reales de los empleados, proporcionando a los jóvenes locales capacitación en habilidades profesionales; Además, la central contrató al personal calificado para trabajar en el proyecto y los maestros chinos ayudaban a los empleados a mejorar las habilidades laborales en el trabajo.

Las medidas para promover el empleo no sólo ofrecieron las oportunidades de empleo en la comunidad local y promovieron el desarrollo de la comunidad, sino que también contribuyeron a que los habitantes de la comunidad local dominaban más habilidades laborales y la capacidad de desarrollo sostenible de la comunidad se mejoró. Hasta el marzo de 2020, el proyecto ha contratado a 348 empleados en la comunidad, lo que representó el 71,46% de los empleados peruanos, eso significa que la proporción de contratación local ha aumentado considerablemente. El proyecto llevó a cabo varias formaciones para trabajadores de encofrado, armadores de acero, trabajadores de hormigón, administradores de almacén y la instrucción sobre la gestión de seguridad, abarcando a más de 300 personas en total. Además, el proyecto benefició el desarrollo de la restauración local, el arrendamiento de equipos y otros sectores de servicios, y creó más de 200 puestos de trabajo indirectos.

Comunicación con sinceridad: Profundizar la comunicación comunitaria y la confianza mutua

CTG (China Three Gorges Corporation) respeta tanto la cultura y las costumbres locales de Perú, como las creencias religiosas y sentimientos nacionales de sus empleados, para eso, llevó a cabo varias acciones para resolver las diferencias culturales y promover los intercambios culturales. El Proyecto Hidroeléctrico San Gabán formó un equipo de trabajo comunitario con los expertos comunitarios peruanos contratados, que se dedicaba a la coordinación entre el proyecto, la comunidad y otros actores. El grupo de trabajo estableció un mecanismo de coordinación multilateral, por lo cual internamente podía coordinar el trabajo social de todas las unidades dentro del proyecto, y externamente podía conocer las demandas de comunidad oportunamente y hacía los correspondientes ajustes. Para establecer un canal de comunicación tridimensional con los habitantes locales, gobiernos, proveedores, medios de comunicación, etc., el proyecto instaló una oficina de enlace comunitario, donde 1 y 2 empleados locales trabajaban por turno para responder a las preguntas y demandas de los habitantes de manera oportuna, de modo que los habitantes podían "quejarse" y "resolver las dudas".

Además, el proyecto invitó a las personas bien conocidas de la comunidad para capacitar a la cultura popular local, y organizó varios cursos sobre la cultura popular china para los habitantes de la comunidad. Para promover la integración de las personas de proyecto y los habitantes comunitarios, el proyecto llevó a cabo muchas actividades, tales como apoyo a la educación, celebración de festivales, intercambio dde comidas y actividades de deportes, etc.

Investigación de las necesidades: Llevar a cabo Proyectos Comunitarios Personalizados Después de la investigación profunda sobre la economía local, la cultura, la educación, la atención médica, las comunicaciones, los deportes, el agua potable,otras infraestructuras y las demandas de los habitantes, el Proyecto Hidroeléctrico San Gabán preparó el "Planificación de Trabajo Social" y firmó un acuerdo marco con las comunidades directamente afectadas por el proyecto, formulando planes de ayuda a corto, mediano y largo plazo, y ejecutando una serie de proyectos comunitarios que abarquen atención médica, educación, alivio de pobreza y donaciones de manera focalizada. Por ejemplo, derivado de la investigación, se detectó que los recursos educativos en la comunidad eran muy pobres y el nivel de educación fuemuy bajo. Con el fin de instruir a los niños locales conozcan que el conocimiento puede cambiar su vida, el proyecto organizó equipos docentes para enseñar a los niños de la comunidad local conocimientos científicos, idioma chino y cultura china. En enero de 2020, los primeros 18 estudiantes aprobaron la prueba de finalización del nivel primario y se graduaron con éxito, mientras tanto el proyecto de apoyo a la enseñanza fue muy reconocido y acogido por los padres de la comunidad.

Hasta ahora, en términos del apoyo a la educación, el proyecto ha invertido un total de 4,0779 millones de yuanes, beneficiando a 10 escuelas, 265 estudiantes y 14 profesores de la comunidad; en términos de salud, el proyecto ha invertido un total de 1,3132 millones de yuanes, beneficiando a 439 familias; en términos de donaciones de bienestar público, el proyecto ha invertido un total de 1,4863 millones de yuanes, beneficiando a 1.539 familias; en términos de alivio de pobreza, el proyecto ha invertido un total de 1,1840 millones de yuanes.

En el futuro, CTG (China Three Gorges Corporation) está dispuesto a seguir comunicándose sinceramente con la comunidad con una actitud transparente y abierta, promoviendo el desarrollo sustentable de la comunidad donde se ubica el proyecto, realizando proyectos comunitarios personalizados, compartiendo los resultados de desarrollo y creando el valor a largo plazo junto con el pueblo peruano.

FUENTE China Yangtze Power Co.,Ltd(CYPC)

