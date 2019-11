Integrando valor ao Blockchain: conheça a Bithumb Family & Chain na conferência da Bithumb Family

A Bithumb Family como conceito estreou no evento, assim como a Bithumb Chain e o mecanismo entre os dois. O CEO da Bithumb fez um discurso de abertura, seguido por uma explicação sobre a Bithumb Family. A inauguração da nova iniciativa da Bithumb Global foi com Sunny Ng, com seu discurso sobre o Bithumb Global Unleash Plan. Javier Sim, co-fundador e diretor-gerente da Bithumb Global, esteve presente para apresentar a Bithumb Chain, que capacita a Bithumb Family e seus principais valores. Os chefes das 10 subestações da Bithumb Family receberam uma introdução no evento. Mais de cem convidados estiveram presentes, e o evento reuniu grandes mentes das principais bolsas, projetos de blockchain, investidores institucionais, meios de comunicação renomados, líderes de opinião do setor.

"O Bithumb Global tem como objetivo reunir e unir todas as comunidades de criptografia com uma plataforma justa e transparente. A unidade é a chave aqui. "- Javier Sim (co-fundador e mestre em marketing da Bithumb Global)

O que é a Bithumb Family?

A Bithumb Family é uma plataforma econômica digital e um ecossistema financeiro composto por indivíduos, instituições e empresas no setor de blockchain e no setor financeiro tradicional.

Os principais membros da Bithumb Family são os seguintes:

Bithumb: principal plataforma coreana de negociação de ativos digitais

Bithumb Global: Plataforma Mundial de Comércio de Ativos Digitais Distribuídos

Bithumb SG: Plataforma Local de Negociação de Cingapura

Cadeia Bithumb: Rede de valor de Blockchain

Custódia Bithumb: Custódia de ativos criptografados para tudo

Economia Bithumb Blockchain: descubra e promova oportunidades de negócios do futuro

Bithumb STO: Soluções universais para ativos compatíveis com Blockchain

Bithumb OTC: serviços institucionais de negociação para liquidez instantânea

Bithumb DEX: plataforma de negociação descentralizada

Bithumb Chain: Capacitando a Bithumb Family

O Bithumb Chain visa permitir a transferência de valor, o fluxo de informações e a integração vertical de negócios em um ecossistema blockchain compartilhado. A Bithumb Chain foi projetada como um complemento poderoso aos produtos, serviços e infraestrutura existentes. Isso, por sua vez, deve ajudar todos os produtos e plataformas da Bithumb Family a capturar valor dos negócios comerciais.

Com a Bithumb Chain sendo a representação virtual de uma cidade moderna interconectada - Uma cidade blockchain; os produtos, plataformas e serviços fornecidos pela Bithumb Family podem representar a infraestrutura vital de uma cidade assim, semelhante a escolas, empresas, hospitais e estádios.

Para reforçar ainda mais a infraestrutura desta cidade virtual que representa o ecossistema da Bithumb Chain, a Bithumb Family usará uma variedade de novas tecnologias que agregam à rede de valor da blockchain.

Alguns exemplos dessas novas tecnologias seriam um EaaS criativo (Exchange como serviço), que é um protocolo único PSP (Profit Sharing Protocol).

O EaaS permite que os usuários acessem com um clique o serviço. Além disso, a taxa de serviço é personalizável, dependendo das configurações do contrato de transação do PSP, oferecendo facilidade e autonomia para os usuários. A taxa de serviço, por sua vez, passa a fazer parte da receita que seria liquidada assim que a transação fosse concluída. Os padrões de cobrança, contas de cobrança e pares de transações suportados são simplificados para facilitar o uso do mesmo protocolo de negociação, aumentando assim a eficiência. Ao incentivar o uso das trocas, juntamente com as configurações simples mencionadas, isso não apenas maximiza o lucro para aqueles que abrem trocas, mas também fornece uma nova maneira de liquidar aplicativos de carteira semelhantes.

Sobre a Bithumb Global

A Bithumb Global é o braço global da Bithumb, uma das principais exchanges do mundo, com um volume de transações coletivas superior a 1 trilhão de dólares. O Bithumb Global foi projetado para facilitar todos os usuários globais a negociar, participar ou contribuir com o ecossistema de ativos digitais com facilidade.

O objetivo da Bithumb Global é tornar-se um ecossistema de ativos digitais fácil de usar, com medidas mais rígidas de segurança de padrões internacionais e maior liquidez. Para mais informações sobre a Bithumb Global, visite www.bithumb.pro

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1023474/Bithumb.jpg

FONTE Bithumb Global

Related Links

http://www.bithumb.pro



SOURCE Bithumb Global