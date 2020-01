Integrated Polymer Solutions acquiert Icon Aerospace Technology

LONG BEACH, Californie, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Integrated Polymer Solutions (« IPS »), une société de portefeuille d'Arcline Investment Management, a annoncé l'acquisition stratégique d'Icon Aerospace Technology (« Icon »).

Icon conçoit et fabrique des composants polymères hautement perfectionnés et personnalisés, y compris des joints d'étanchéité pour moteurs, des joints à armature textile, des tuyaux et des solutions d'adhésion caoutchouc à métal destinés aux marchés finaux de l'aéronautique et de la défense. Les produits Icon sont utilisés sur une large gamme de plateformes aéronautiques, notamment sur toutes les plateformes aéronautiques Airbus, Lockheed Martin F-35 et Bombardier Global 7000. La transaction apporte à IPS une troisième installation certifiée AS9100 située à Retford, au Royaume-Uni.

Rich McManus, PDG d'IPS, a commenté, « Cette acquisition élargit les capacités de conception et de fabrication d'IPS et nous permet de fournir de nouvelles solutions innovantes à nos clients. Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de gestion d'Icon et engagés à investir dans ses capacités de fabrication afin de mieux servir ses clients existants. »

À propos d'Integrated Polymer Solutions

Integrated Polymer Solutions est un leader en matière de conception et de transformation d'outils et de composants élastomériques pour les marchés de l'aéronautique, militaires, biopharmaceutiques et industriels spécialisés. Les produits de la société utilisent des matériaux avancés conçus en fonction de tolérances exceptionnellement serrées pour des applications haute performance. Parmi les produits d'IPS, citons les joints élastomériques, les joints statiques, les tuyaux, les ablatifs, les produits de protection thermique/EMI/RFI, les anneaux toriques encapsulés, et les plénums et conduits APU composites.

Contact (Demandes de renseignements de la presse uniquement) :

Julie Oakes

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

+1 (212) 355‐4449

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1063094/Integrated_Polymer_Solutions_Logo.jpg

Related Links

integratedpolymersolutions.com



SOURCE Integrated Polymer Solutions