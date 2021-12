Intégration de la solution de surveillance de la chaîne du froid InTemp d'Onset réalisée par Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne

Pour une efficacité et une automatisation améliorées de ses opérations d'expédition mondiales, ainsi qu'une meilleure visibilité et documentation des données de température, Merck choisit la solution de surveillance de la chaîne du froid Bluetooth/IoT InTemp d'Onset

BOURNE, Massachusetts, 14 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Onset a le plaisir d'annoncer que Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne a achevé le processus d'intégration de la solution de surveillance d'Onset InTemp dans ses opérations mondiales d'expédition de la chaîne du froid.

Onset, l'un des principaux fabricants et innovateurs de solutions d'enregistrement de données depuis plus de 40 ans, a développé la gamme de produits InTemp en 2015 pour répondre au besoin croissant de l'industrie pharmaceutique d'une visibilité accrue des données et d'une automatisation IoT qui remplace les enregistreurs de données USB traditionnels.

« Nous nous efforçons de tirer continuellement parti des avancées scientifiques et technologiques pour garantir les normes de qualité les plus élevées et toujours mieux servir nos patients », a déclaré Dirk Bissinger, responsable mondial de la qualité des soins de santé chez Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. « Nous pensons que le système de surveillance de la température de pointe compatible Bluetooth permet une surveillance de pointe combinée à un accès immédiat aux données. Cela nous permet d'apporter plus rapidement nos produits aux patients. »

La solution de surveillance de la chaîne du froid InTemp est la première à exploiter les enregistreurs de données Bluetooth en combinaison avec des passerelles ou des appareils mobiles connectés à Internet pour programmer et démarrer automatiquement les enregistreurs et télécharger des données. Les passerelles InTemp CX ou les appareils exécutant le Application mobile InTemp offrent une personnalisation et une flexibilité considérables aux clients, leur permettant de configurer facilement des configurations d'appareils spécifiques ou de « voyage », les autorisations utilisateur et les seuils d'alarme dans leur compte cloud InTempConnect.

Avec InTempConnect, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, les utilisateurs peuvent également extraire rapidement les données de température de voyage dans la base de données de l'entreprise pour les comparer avec les données existantes, afin qu'ils puissent optimiser les exigences d'emballage pour diverses voies d'expédition, ainsi qu'obtenir des approbations plus rapides des expéditions pharmaceutiques pour une utilisation à leurs destinations.

« Onset est extrêmement heureux que Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne ait choisi la solution de surveillance InTemp pour transformer ses opérations d'expédition mondiales d'une technologie USB traditionnelle à une solution de périphérique compatible Internet qui permet plus de contrôle, d'efficacité et de visibilité sur les expéditions de la chaîne du froid pharmaceutique », a déclaré Jim Towey, PDG d'Onset. « La sélection et l'intégration complète de nos produits InTemp par Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne surviennent à un moment où notre activité de chaîne du froid continue de croître rapidement, en partie en raison de la récente augmentation de la demande de surveillance fiable de la température associée à la distribution de vaccins COVID. »

À propos d'InTemp

InTemp, une division d'Onset, fournit des solutions logicielles et de surveillance de la chaîne du froid pour le stockage et le transport de produits pharmaceutiques, des sciences de la vie et de la santé sensibles à l'environnement, offrant aux utilisateurs un contrôle et une visibilité accrus sur des données de surveillance sécurisées, exploitables et précises. Pour en savoir plus, visitez https://www.onsetcomp.com/intemp .

À propos d'Onset

Onset est l'un des principaux fournisseurs d'enregistreurs de données et de solutions de surveillance utilisés pour mesurer, enregistrer et gérer les données afin d'améliorer l'environnement et de préserver la qualité des produits sensibles à la température. Basée à Cape Cod, dans le Massachusetts, Onset conçoit et fabrique ses produits sur place depuis la création de l'entreprise en 1981. Visitez Onset sur le Web à https://www.onsetcomp.com .

