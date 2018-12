TORONTO, December 5, 2018 /PRNewswire/ --

Intelex se asocia con el líder en calidad y SPC, InfinityQS, para desplegar el sistema de gestión de calidad en nube más completo

Se establece una nueva asociación para llevar a los líderes industriales en EHSQ y SPC a transformar la gestión de calidad en una recolección de datos de calidad en tiempo real, información y análisis

Intelex Technologies, destacado proveedor mundial de software de gestión medioambiental, de salud, seguridad y calidad (EHSQ) basado en nube, anunció hoy una nueva asociación con el proveedor de inteligencia de calidad y SPC (control de procesos estadísticos), InfinityQS.

InfinityQS® International, Inc. (InfinityQS) es la autoridad global dedicada a la calidad de fabricación impulsada por medio de los datos. InfinityQS Enact es una plataforma de inteligencia de calidad que acelera y simplifica la colección de datos de calidad en tiempo real, información y análisis. Independientemente de si su compañía opera un sitio de fabricación o varios en diversas localizaciones, Enact permite a las organizaciones cumplir con sus objetivos más acuciantes: reducir los restos y residuos, mejorar la calidad del producto y la compatibilidad de mantenimiento.

Nicole Radziwill, responsable de prácticas de calidad de Intelex, afirmó en relación a la nueva asociación junto a InfinityQS: "Manteniendo el seguimiento de los planes de acción que están fuera de control y que están relacionados con cada uno de los eventos de calidad con otra información que pueda ayudar a una organización a resolver sus temas principales de forma más rápida siempre ha supuesto un reto enorme. Esta nueva asociación ayudará a las firmas a relacionar la gestión de calidad y la ingeniería cualitativa para generar más visiones potentes".

Intelex proporciona la plataforma QMS líder de la industria como parte de su solución EHSQ, con el objetivo de recopilar visiones en tiempo real e impulsar una mejora continuada. QMS, de Intelex, permite a las organizaciones tomar el control de sus procesos de calidad, ofreciendo una amplitud de aplicaciones que transforman su organización por medio de un pensamiento basado en el riesgo, con una cultura de mejora continuada y un menor coste de calidad (CoQ).

Elie Mouzon, responsable de estrategia de Intelex, añadió su visión: "De forma conjunta vamos a proporcionar a las organizaciones una visión operativa más detallada de los procesos de calidad, mejorando las capacidades de gestión con el QMS principal de Intelex".

Jason Chester, director de programas de canal mundiales de InfinityQS, concluyó: "La optimización de los procesos de calidad completos dentro de los fabricantes puede resultar compleja, además de algo que rara vez se consigue utilizando una solución única. Al combinar la mejor experiencia de su clase de InfinityQS e Intelex, los fabricantes pueden transformar todas sus operaciones de calidad y asegurar que siempre están alineados con los objetivos empresariales generales".

Acerca de InfinityQS International, Inc.

InfinityQS® International, Inc. es la autoridad mundial en calidad de fabricación impulsada por los datos. Las soluciones de inteligencia de calidad de la compañía, Enact™ y ProFicient™ proporcionan una visibilidad sin precedentes y estratégica por medio de la empresa, desde el suelo de la tienda hasta la sala de almacenaje, y permiten a los fabricantes re-imaginar la calidad y transformarla, pasando de ser un problema a una ventaja competitiva. Gracias al uso de analítica de control de procesos estadísticos centralizados (SPC), las soluciones de InfinityQS proporcionan visión operativa que permite a los fabricantes mundiales mejorar la calidad del producto, reduciendo los costes y riesgos, manteniendo o mejorando la compatibilidad y llevando a cabo decisiones empresariales estratégicas e impulsadas por los datos. Con sede central cerca de Washington, D.C. y oficinas sitas en Seattle, Londres y Pekín, InfinityQS se fundó en el año 1989 y ya presta servicio a más de 2.500 clientes, que abarcan desde los más pequeños hasta destacados fabricantes mundiales, como Ball Corporation, Boston Scientific, Graham Packaging y Medtronic. Si desea más información visite la página web sita en www.infinityqs.com.

Acerca de Intelex Technologies

Con más de 1.300 clientes y 4 millones de usuarios, Intelex Technologies Inc. es un líder mundial en software de gestión medioambiental, de salud, seguridad y calidad (EHSQ). Desde el año 1992, su plataforma y aplicación escalar y basada en la web ha ayudado a los clientes de todas las industrias a mejorar su rendimiento empresarial, mitigando los riesgos de nivel de organización y asegurando una compatibilidad sostenida con los estándares aceptados a nivel internacional (por ejemplo, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y OHSAS 18001) y los requisitos normativos. Intelex es una de las compañías de tecnología de crecimiento más rápido de Norteamérica, reconocida como Great Place to Work durante 7 años, ha recibido el premio Waterstone's Most Admired Corporate Cultures y el premio Deloitte's Best Managed Companies. Si desea disponer de más información, visite la página web www.intelex.com

Carreras: https://www.intelex.com/careers

Jennifer Rollo, Jennifer.rollo@intelex.com, +1-416-646-2597

