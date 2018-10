Inteligência artificial mais avançada do mundo, robô Sophia participa do IT Forum Expo 2018

SÃO PAULO, 4 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- Talvez você já tenha visto a robô Sophia na TV. Criação da Hanson Robotics, é famosa por participar de programas como o Tonight Show de Jimmy Fallon, e interagir com atores e celebridades como Will Smith, Cristiano Ronaldo, entre outros. Também já estampou a capa da Elle Brasil.

Agora, ela vem pela primeira vez ao país para participar do IT Forum Expo, com o CEO da companhia, Dr. David Hanson. Eles falam na plenária de abertura do dia 17 de outubro, em São Paulo, a partir das 8h45. O evento acontece até o dia 18.

"Hoje em dia, a ciência caminha no limite entre realidade e o que antes era apenas ficção. Um dos motivos é o avanço da inteligência artificial, computação cognitiva e a interação desses dois campos com a robótica avançada. Já estamos falando com máquinas, e elas estão aprendendo a compreender nossa fala, detectar nossas expressões faciais e estabelecer interação real", diz o diretor de conteúdo da IT Mídia, Vitor Cavalcanti.

Ele modera o debate A História do Amanhã, no qual Sophia e Hanson participam junto de Rodrigo Galvão, presidente da Oracle Brasil; Tonny Martins, presidente IBM Brasil e Paula Bellizia, presidente da Microsoft Brasil. No Palco 360, das 8h45 às 10h.

Sophia aprende de forma progressiva como deve ser a interação com seres humanos – desde sua fala até, atualmente, a reprodução de 62 expressões faciais. Seu impacto é tamanho que já ganhou cidadania na Arábia Saudita, tornando-se também o primeiro robô a receber um título como esse. Pela ONU, foi nomeada Campeã da Inovação pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e deve receber um papel oficial para promover o desenvolvimento sustentável e a garantia de direitos humanos e igualdade.

O evento organiza 17 ambientes de conteúdo com mais de 200 palestrantes. A programação completa já está disponível. Este é o ponto encontro ideal para todos os profissionais que têm suas vidas impactadas pela tecnologia digital. Na pauta, estão apresentações e debates sobre temas como analytics e big data, segurança cibernética, cultura hacker, futuro das carreiras e startup e empreendedorismo.

Serviço

IT Forum Expo 2018

Data: 17 e 18 de outubro

Horário: das 8h30 às 18h

Local: Transamerica Expo Center

Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro

Informações para imprensa:

Carolina Mendes – (11) 3030-9436

FONTE IT Forum Expo 2018

Related Links

https://www.itforumexpo.com.br