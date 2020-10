Inteligência Artificial agrega valor ao processo de subscrição de seguros, revela projeto-piloto recente entre Lunit e Cathay Financial Innovation Lab

SEUL, Coreia do Sul, 14 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Um projeto-piloto recente conduzido por uma empresa sul-coreana de IA médica, a Lunit, e uma das maiores seguradoras taiwanesas, a Cathay Life Insurance, revela que a IA pode ajudar o atual processo de subscrição a ser mais preciso e eficiente.

A seguradora, que analisa 30.000 imagens de raios-X de tórax aceitas anualmente como parte dos requisitos de novos contratos de seguro, implantou o Lunit INSIGHT CXR para avaliar o impacto da IA no processo de revisão. O Lunit INSIGHT CXR é um software de IA desenvolvido pela Lunit que detecta achados anormais por meio de imagens de raio-x do tórax.

Para a avaliação, cerca de 200 imagens de raios-X de tórax foram usadas como amostras para verificar o desempenho da IA. Esses casos foram revisados internamente pelos médicos da Cathay Life para validar a precisão do algoritmo. Os resultados mostraram que a taxa de detecção da IA para casos positivos (sensibilidade) foi de 83% e para casos negativos (especificidade) foi de 92%, com uma precisão geral de 90%.

Segundo os médicos que participaram da validação, a IA foi de grande valia na redução do tempo gasto na leitura geral das radiografias de tórax. No atual fluxo de trabalho, as radiografias de tórax a serem revisadas chegam em CDs, que são inseridos manualmente no computador para que seja feita a leitura da imagem, em seguida, o médico faz um relatório de interpretação, também manualmente, que é empacotado junto com o CD.

"A introdução da IA e do sistema de interpretação digital pode reduzir muito o nosso tempo de trabalho", disse Tzu-Ling, Ke, vice-presidente sênior do Departamento de Subscrição da Cathay Life Insurance. "Todo o processo de interpretação (o acesso aos dados, a leitura e a redação do relatório) normalmente leva vários minutos, e podemos economizar 90% do tempo de leitura com a IA e o sistema digital."

"Estamos muito satisfeitos em saber que a nossa IA pode ajudar não apenas em ambientes hospitalares, mas também para melhorar os serviços das seguradoras", disse Brandon Suh, CEO da Lunit. "Normalmente as pessoas vão aos hospitais quando estão doentes, o que geralmente significa que os sintomas já se manifestaram e que a doença já está em curso. Se pudermos encontrar mais pacientes nos estágios iniciais, sem sintomas, a chance de sobrevivência aumenta dramaticamente."

O projeto fazia parte do programa "Cathay Financial Innovation Lab Program" lançado pela Cathay Financial Holdings no ano passado, do qual nove startups internacionais foram recrutadas para cooperar com as subsidiárias da Cathay Financial Holdings para uma prova de conceito de seis serviços financeiros inovadores.

"O projeto mostrou que o Lunit INSIGHT CXR, o software de IA para análise de imagens de raios-X de tórax, detectou doenças pulmonares anormais com uma precisão de 90% e também detectou com sucesso pequenos nódulos e fibrose pulmonar que não são fáceis de distinguir", disse Tzu-Ling, Ke, vice-presidente sênior do Departamento de Subscrição, Cathay Life Insurance. "Isso ajuda a Cathay Life Insurance a avaliar com precisão a condição médica do segurado, com o diagnóstico aprimorado da possível doença antes da subscrição."

A Cathay Life Insurance destacou que avaliará ativamente a adoção da tecnologia de IA para auxiliar no diagnóstico, o que deve economizar o tempo de leitura e melhorar a eficácia da subscrição por meio de tecnologias inovadoras baseadas em dados.

FONTE Lunit Inc.

