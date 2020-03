Inteligência artificial revela a metáfora "Portão de Acesso" para ajudar o público, os fazedores de políticas e as empresas na abordagem da crise do coronavírus

BERKELEY, Califórnia, 11 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Com a disseminação global da pandemia do coronavírus, um dos maiores desafios enfrentados pelos governos, instituições de saúde pública, empresas e pelo público é a comunicação mais efetiva sobre as ações a serem tomadas em relação à doença.

Utilizando a inteligência artificial e os sistemas de aprendizado de máquina, combinados com conhecimentos avançados de neurociência, a machineVantage (www.machinevantage.com), importante empresa de IA, identificou um modelo de comunicação altamente eficaz para abordar a crise de saúde internacional. A companhia especializa-se na extração de metáforas que se conectam profundamente com a mente inconsciente, que é onde mais de 95% das decisões diárias são tomadas.

"A neurociência nos ensina que as metáforas são a 'linguagem da mente inconsciente' e representam um método poderoso de comunicar informações críticas", disse Dr. A. K. Pradeep, fundador e CEO da machineVantage. "As metáforas são essencialmente uma forma tipo 'abreviada e simples' para o cérebro, que designa uma prioridade alta para esta forma de informação. Usando algoritmos personalizados e alimentados pela IA, acessando uma biblioteca vasta de metáforas existentes e dependendo do aprendizado neurocientífico, nós somos capazes de extrair a nova metáfora mais significativa e impactante para a abordagem da crise do coronavírus."

"A metáfora é a 'Saúde conecta-se aos Portões de Acesso'", disse Dr. Pradeep. "Nós classificamos as metáforas em quatro níveis, e nossos sistemas de IA isolaram esta metáfora do Portão de Acesso como 'Emergente', significando que está ganhando importância na mente inconsciente. Desejamos tornar esta conclusão disponível universalmente como um meio de fazer parte da luta contra a doença facilitando uma melhor comunicação com o público."

Dr. Pradeep explicou que a mente inconsciente conecta a Saúde e os Portões de Acesso de várias maneiras.

Duas maneiras básicas são os conceitos embutidos na Metáfora do Portão de Acesso:

A. A saúde é um portão de acesso – para uma vida melhor e para as coisas que realmente importam

B. Portões de acesso para a saúde – passagens que possibilitam a saúde e preservam o estado de ser saudável

Ambos são ativados no cenário de que a destruição de nossa saúde fecha os portões de acesso a um futuro melhor, e os portões de acesso precisam ser fechados para ajudar-nos a ser saudáveis e permanecermos saudáveis na presença do vírus Covid-19.

Os portões de acesso são tipicamente considerados estruturas físicas, como portas, portões de ferro ou pontes. Na mente inconsciente, os portões de acesso são conceitualizados como portais metafóricos, permitindo ou evitando o acesso. Um vírus como o Covid-19, como um inimigo, ativa a Metáfora do Portão de Acesso na mente inconsciente.

Dr. Pradeep identificou seis conceitos de mensagens motivados pela Metáfora do Portão de Acesso:

permitir que tranquemos os portões – fechar cidades e fronteiras é agora aceitável permitir que fiquemos protegidos ao não sair dos portões – restrições com relação a viagens são agora aceitáveis fazer com que as pessoas não entrem diretamente pelos portões – testar todos que passam pelos portões é agora esperado portões podem estar fechados por algum tempo – armazenar todos os suprimentos necessários é agora aceitável a espera dentro dos portões pode ser estressante – encontrar formas de ocupar-se e passar o tempo de maneira positiva é agora aceitável os portões devem ser fortes e reconstruídos – é aceitável e esperado que fazedores de políticas e autoridades da saúde pública reavaliem e reformem medidas e procedimentos consistentemente

"Entender como a mente inconsciente processa e responde às informações relativas ao coronavírus através da lente da Metáfora do Portão de Acesso fornece instruções importantes sobre como construir e transmitir mensagens sobre a doença", disse Dr. Pradeep.

Dados do varejo referentes aos padrões de compra do consumidor confirmam a ativação da Metáfora do Portão de Acesso na mente inconsciente. A estocagem de bens de consumo básicos, como papel higiênico e sopas em lata, demonstra a ativação do conceito que "portões podem estar fechados por um tempo". A coleção de itens de entretenimento como jogos, CDs e DVDs indicando que "a espera dentro dos portões pode ser estressante" é também ativada na mente inconsciente.

"Com o aumento das preocupações sobre a pandemia, os fazedores de políticas, os provedores de cuidados de saúde, os marqueteiros de marcas de consumo e outros devem considerar a utilização da Metáfora do Portão de Acesso para comunicar-se e também educar o público", disse Dr. Pradeep. "Gostaríamos de estender a mão para ajudar na luta global contra o vírus oferecendo a constatação da Metáfora do Portão de Acesso para os que estão nas linhas de frente."

