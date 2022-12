Inteligentna fabryka GWM Global Smart Plant usprawnia transformację i modernizację energetyczną

BAODING, Chiny, 7 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- W ostatnim czasie ponad 200 międzynarodowych dystrybutorów z ponad 50 krajów i regionów odwiedziło zakład GWM Rayong w Tajlandii, aby dogłębnie poznać jego osiągnięcia w zakresie inteligentnej produkcji i zaawansowanych technologii.

GWM Global Smart Plant Facilitates New Energy Transformation and Upgrading

Zwiedzanie obejmowało cztery warsztaty procesu produkcyjnego – tłoczenie, spawanie, malowanie i montaż końcowy. Przedstawiciele personelu szczegółowo zaprezentowali techniki przyjazne dla środowiska, inteligentne możliwości produkcyjne oraz procedury produkcji pojazdów w pełnym procesie. Nowoczesne, cyfrowe wyposażenie zakładu zrobiło na zwiedzających ogromne wrażenie.

Dystrybutor z Australii przyznał, że ta wizyta pomogła mu lepiej zrozumieć zaawansowaną potęgę GWM. Oświadczył, że jego przedsiębiorstwo chciałoby zwiększyć liczbę zamówień na modele oferowane przez GWM i zyskać większą pewność w promowaniu produktów i usług wśród użytkowników.

Zajmujący powierzchnię 658 800 metrów kwadratowych zakład GWM Rayong jest wyposażony w kompleksowy proces produkcji pojazdów, co pozwala na produkcję w ramach tego samego parku maszynowego modeli wykorzystujących nowe źródła energii, takich jak HEV, PHEV i BEV, oraz pojazdów z silnikiem spalinowym. We wrześniu 2022 roku z linii produkcyjnej zakładu zjechał 10-tysięczny pojazd zasilany nowymi źródłami energii. Po dostarczeniu do użytkowników HAVAL H6 HEV został doceniony za doskonałą jakość wykonania i inteligentną konfigurację techniczną.

Zgodnie z koncepcją produkcji „Inteligencja, bezpieczeństwo i ekologia" zakład został wyposażony w nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia produkcyjne, jak również w szereg zaawansowanych i inteligentnych instrumentów, takich jak inteligentne roboty i systemy sterowane komputerowo. Doskonałym przykładem jest warsztat do spawania i montażu. GWM wykorzystuje ponad 40 robotów FANUC do współpracy w procesie produkcyjnym, aby zapewnić dokładność spawania i trwałość karoserii samochodowych ze stali o wysokiej wytrzymałości, znacząco przyczyniając się do produkcji wyrobów najwyższej jakości i przestrzegania światowych standardów firmy.

Oprócz poprawy wydajności inteligentnej produkcji, koncern nieustannie zwiększa nakłady na badania i rozwój. W oparciu o koncepcję „precyzyjnych inwestycji, dążenia do pozycji lidera w branży" zainwestował 8,544 miliarda CNY w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku, co stanowi wzrost o 64,74% rok do roku. Inwestycje obejmują całe pojazdy, części podstawowe, nowoczesne źródła energii oraz inteligentne badania i rozwój, zapewniając firmie pozycję lidera w dokonywaniu przełomów technologicznych.

GWM osiągnął znakomite wyniki sprzedaży dzięki zastosowaniu inteligentnych produktów ukierunkowanych na rynek światowy i spełniających wyśrubowane standardy. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 roku firma sprzedała łącznie 902 521 pojazdów. Pod względem wyników sprzedaży liczba modeli wykorzystujących nowe źródła energii wzrosła o 9,95% w skali roku, a odsetek pojazdów inteligentnych do 85,84%.

W przyszłości GWM będzie zwiększać zastosowanie inteligentnych technologii i rozszerzać swoje strategiczne zaangażowanie w dziedzinie energetyki na całym świecie, korzystając z inteligentnych zdolności produkcyjnych, które pozwolą lepiej zaspokoić potrzeby użytkowników. Spółka zamierza dostarczać jeszcze więcej ekologicznych, inteligentnych produktów najwyższej jakości dla użytkowników na całym świecie.

