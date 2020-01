Inteligentna mikrofalówka Toshiba z możliwością sparowania z Amazon Alexa i Google Home debiutuje na targach CES 2020

Inteligentna mikrofalówka firmy Toshiba wykorzystuje zaawansowaną technologię sterowania głosowego do utworzenia wszechstronnego asystenta kuchennego odpowiadającego na wszystkie codzienne potrzeby kulinarne. Dzięki możliwości sparowania z Amazon Alexa lub Google Home użytkownicy mogą sterować mikrofalówką inteligentną Toshiba poprzez naturalne polecenia głosowe, co zapewnia niedoścignioną wygodę w obsłudze bezdotykowej.

– Inteligentne domy to najnowszy trend technologiczny – skomentował dr Scott Sun z Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA, główny technolog w Toshiba Microwave Oven Overseas. – W odpowiedzi na rosnącą popularność internetu rzeczy i sztucznej inteligencji trzymamy się naszego podejścia opartego na innowacji i nadal zapewniamy wysokiej jakości, bezpieczne produkty do domów na całym świecie – dodał.

Najnowszy model mikrofalówki Toshiba wyposażony jest w cały wachlarz funkcji domu inteligentnego opracowanych z myślą o intuicyjnym i płynnym gotowaniu dla wszystkich domowników. Z użyciem kompatybilnego inteligentnego głośnika takiego jak Amazon Echo można wykorzystywać polecenia głosowe do uruchamiania, przerywania i zatrzymywania podgrzewania, albo do określania czasu grzania. Użytkownicy wypowiadają polecenie, a mikrofalówka rozpoczyna podgrzewanie z odpowiednimi ustawieniami mocy i czasu. Mikrofalówkę wyposażono także w specjalny przycisk polecenia głosowego, który użytkownicy mogą nacisnąć, a następnie wypowiedzieć pożądany czas działania urządzenia.

Poza kontrolą głosową mikrofalówka posiada prostą klawiaturę, różne poziomy energii i funkcję zabezpieczenia przed dziećmi. Urządzenie jest przyjazne użytkownikom: wystarczy podłączyć mikrofalówkę, połączyć ją z internetem przez aplikację domu inteligentnego, a następnie wypowiedzieć polecenie rozpoczęcia podgrzewania.

Mikrofalówki firmy Toshiba zostały opracowane na podstawie zasad innowacji naukowych i technologicznych zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami kontroli jakości. Przewidując trendy domu inteligentnego, firma Toshiba już od lat wdraża w mikrofalówkach przełomowe technologie w celu podniesienia satysfakcji klientów na całym świecie.

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/1064933/CES_TOSHIBA_1.jpg

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/1065241/Midea_Toshiba_Microwave_Amazon_Alexa.jpg

SOURCE Midea Microwave & Cleaning Appliance Division