Inteligentná výpočtová technika od Huawei zaznamenáva najintenzívnejší rast na trhu a získava 3. miesto na rebríčku tržieb za posledný kvartál 2018, podľa správy spoločnosti Gartner

ŠEN-ČEN, Čína, 8. mája 2019 /PRNewswire/ -- Gartner, popredná globálna spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a poradenstvom v oblasti informačných technológií, vydala tlačovú správu s názvom Gartner uvádza, že vo štvrtom štvrťroku 2018 vzrástli celosvetové výnosy z predaja serverov o 17,8% a počet dodávok sa zvýšil o 8,5%. Údaje z tlačovej správy ukazujú, že servery spoločnosti Huawei sa celosvetovo vo štvrtom štvrťroku 2018 umiestnili na 3. mieste, keď medziročne vzrástli o 45,9%, čo je najvyššia miera rastu serverov na svete [1].

Podľa tejto správy dosiahli celosvetové výnosy z predaja serverov vo 4. štvrťroku 2018 výšku 21,862 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 17,8%. Celkovo bolo zákazníkom dodaných 3 472 886 serverov, čo predstavuje medziročný nárast o 8,5%. Počas celého roku 2018 vzrástli celosvetové dodávky serverov o 13,1% a výnosy z ich predaja sa zvýšili o 30,1% v porovnaní s celoročným rastom v roku 2017.

So stále intenzívnejšou prítomnosťou digitálnej transformácie v jednotlivých odvetviach bude v budúcnosti ešte rozsiahlejší priestor pre prechod na inteligentné technológie. Predpokladá sa, že rozsah IT infraštruktúry si v najbližších rokoch v podnikoch zachová obrovský rastový potenciál. Tento trend sa neustále zvyšuje a prirodzene vytvára tlak na IT infraštruktúru. Tradičné dátové centrá čelia tlaku zo strany prevádzkových nákladov (OPEX) vyplývajúcich zo spotreby energie, pracovnej sily potrebnej na prevádzku a údržbu a nákladov a vybavenia. A práve tu prichádza na scénu inteligentná transformácia, aby tieto problémy zmiernila v čase, keď výpočtové požiadavky na umelú inteligenciu exponenciálne rastú.

Spoločnosť Huawei pozorne sleduje tento trend a veľmi dobre chápe výzvy, ktorým čelí inteligentná transformácia dátových centier. Inteligentné počítačové systémy Huawei na základe svojich poznatkov vyvíjajú vlastné iniciatívy v oblasti výskumu a vývoja na troch frontoch: inteligentný akceleračný engine, inteligentný riadiaci engine a inovatívne riešenie dátových centier. Huawei aktualizoval svoje tradičné servery založené na architektúre x86 na inteligentné servery a okrem toho poskytuje aj viacúrovňové riešenia pre jednotlivé uzly, rozsiahle a veľmi rozsiahle scenáre nasadenia, ktoré dokonale riešia požiadavky na inteligentnú transformáciu dátových centier z viacerých perspektív.

A čo viac, Huawei podporilo nový trh uvedením čipových sád umelej inteligencie Ascend 310/910 v októbri 2018 a CPU Kunpeng na báze ARM 920 v januári 2019. Tieto základné čipové sady dopĺňajú ponuku inteligentnej výpočtovej techniky spoločnosti Huawei: výpočtovú platformu umelej inteligencie Atlas a servery série TaiShan. Rozšírené produktové portfólio zahŕňa scenáre cloud-konečný používateľ-zariadenie spĺňajúce rôznorodé požiadavky zákazníkov.

Inteligentná výpočtová technika Huawei rozširuje hranice odvetvia svojim x86 FusionServer Pro, servermi založenými na TaiShan ARM a produktmi Atlas na báze technológie Ascend. Huawei si vybudovalo dobrú trhovú pozíciu na riadenie inteligentnej transformácie dátových centier zákazníkov a zabezpečenie transformácie odvetvia.

Aj podľa správy spoločnosti Gartner za posledný kvartál roku 2018 sa Huawei radí na prvé miesto na čínskom trhu už niekoľko po sebe idúcich štvrťrokov, a to tak v dodávkach blade serverov ako aj štvorsoketových serverov. Štatistické dáta len dokladujú schopnosť a silu výpočtovej techniky Huawei.

