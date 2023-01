Intella X, una plataforma de juegos Web3 desarrollada por NEOWIZ, recauda 12.000.000 de dólares antes de su próximo lanzamiento en Polygon

SEONGNAM, Corea del Sur, 18 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- NEOWIZ, uno de los principales gigantes de juegos de Corea del Sur, anunció que ha recaudado 12.000.000 de dólares en financiación privada para su plataforma de juegos Web3, Intella X, antes de su próximo lanzamiento en Polygon.

La recaudación contó con más de 20 inversionistas de varios sectores e incluye importantes socios como Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Planetarium, Big Brain Holdings, Global Coin Research, Crit Ventures, JoyCity, Pearl Abyss, XL Games y WEMIX.

Intella X, una plataforma emergente de juegos Web3 en Polygon, anuncia a sus inversionistas clave.

Como la plataforma de juegos Web3 de última generación, la misión de Intella X es cerrar la brecha entre Web2 y Web3 a través de protocolos de plataforma, servicios y juegos únicos.

"Desarrolla y gana" y "Contribuye, juega y gana"

Lo que diferencia a Intella X de sus competidores es que la plataforma recompensa constantemente a los contribuyentes de su ecosistema (es decir, desarrolladores y usuarios de juegos) con su token de plataforma nativo, el token Intella X, a través de su exclusivo y gratificante protocolo de servicio, "Prueba de contribución".

Además, la plataforma también redistribuye parte de sus ingresos a los contribuyentes a través de su exclusivo protocolo de distribución de ingresos descentralizado para seguir ejerciendo los principales valores de Web3.

En combinación con sus protocolos de servicio únicos y amplios géneros de juegos en su línea 2023, la plataforma ofrece funciones adicionales en un esfuerzo por eliminar las elevadas barreras de entrada y mejorar la experiencia del usuario en Web3. Desde la creación optimizada de billeteras hasta la implementación de meta transacciones, Intella X ha establecido su misión de brindar juegos de excelente calidad y un entorno fácil de usar para acelerar la adopción masiva.

Intella X se lanzará en Polygon en el primer trimestre de 2023 junto con su billetera Web3 patentada, DEX (intercambio descentralizado), mercado NFT, plataforma de lanzamiento y juegos.

Siga las redes sociales de Intella X para recibir noticias y anuncios.

Página principal: https://www.intellax.io

Twitter: https://twitter.com/TeamIntella

Discord: https://discord.com/invite/ATbzFeM4C4

Medium: https://medium.com/@intellax

About NEOWIZ

Established in 1997, NEOWIZ (KOSDAQ:095660) is a considered pioneer and one of the leading game companies in Korea. Desde 2003, la empresa ha publicado una amplia variedad de juegos para PC y móviles a través de https://www.pmang.com/ y también ha codesarrollado y lanzado exitosos títulos como FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup, y el muy esperado título tres veces ganador del premio Gamescom, Lies of P.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1983995/Intella_X_upcoming_Web3_gaming_platform_Polygon_announces_key_investors.jpg

FUENTE NEOWIZ Corporation

SOURCE NEOWIZ Corporation