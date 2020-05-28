Интеллектуальная платформа от Certent: новый подход к подаче отчетности ESMA/ESEF

Новая платформа для подачи нормативной отчетности ESMA/ESEF упрощает процесс формирования документации с помощью удобных и интуитивно понятных функций

РОЗВИЛЛ (ROSEVILLE), Калифорния, 28 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Certent, Inc., ведущий провайдер решений формата SaaS (программа как услуга) для контроля за раскрытием финансовой информации и компенсационных выплат долевыми инструментами, сегодня сообщила о выпуске инновационной платформы для отчетности о раскрытии информации. Эта платформа представляет собой комплексный "гид" для пользователей по процессу формирования и подачи нормативных отчетов Европейского агентства по ценным бумагам и рынкам (ESMA) / Европейского единого электронного формата (ESEF).

Certent Disclosure Management - уникальная платформа для подачи отчетов ESEF. Эта разработка обеспечивает безупречную интеграцию с учетными системами, позволяя в динамичном режиме включать числовые данные в составляемые отчеты. Ориентированная на удобство конечных пользователей интеллектуальная платформа предоставляет инструкции на каждом этапе создания нормативных отчетов ESMA/ESEF, освобождая сотрудников финансовых департаментов от рисков и проблем. Платформа осуществляет автоматический импорт систематизированных данных ESEF за текущий период, обеспечивая полное соответствие готового отчета требованиям ESMA.

"Я очень рад, что, благодаря неизменному стремлению удовлетворять потребности наших клиентов, нам удалось создать инновационную платформу, освобождающую финансовых специалистов от "головной боли", связанной с необходимостью обеспечивать соответствие отчетности новым нормативам ESMA/ESEF, - отметил главный исполнительный директор Certent Хорхе Мартин (Jorge Martin). - Наша разработка совершит настоящую революцию в традиционных процессах формирования и подачи нормативных отчетов. Мы переосмыслили привычную практику с помощью технологического функционала: наша платформа устраняет риски и оказывает пользователям реальную поддержку на каждом этапе этого процесса. В результате финансовые специалисты могут сконцентрироваться на разработке описательной части вместо утомительного и времязатратного составления отчетов".

Основные преимущества платформы:

Соответствие требованиям к нормативной отчетности ESMA

Автоматический импорт систематизированных данных ESMA за текущий период

Перенос данных за предыдущий период одним нажатием кнопки

Управляемая маркировка и привязка

Возможность удаленной работы и контролируемого взаимодействия

Контроль доступа и аудиторский след

Единая версия информации

Привычный интерфейс Microsoft с минимальным объемом обучения персонала

Интегрированная система отчетности и управления документами Inline XBRL

С помощью платформы Certenet подача отчетности ESMA/ESEF превращается из проблемы в возможность.

Согласно новым нормативам ESMA европейские акционерные компании обязаны маркировать данные с помощью Inline XBRL (iXBRL) на основе таксономии ESEF. Машиночитаемый формат iXBRL способствует цифровому анализу, что позволяет компаниям активизировать взаимодействие с инвесторским сообществом и повышать прозрачность данных.

Сервисы и поддержка

Certent предоставляет полный спектр услуг по поддержке клиентов на каждом этапе подготовки отчетности. Наша команда специалистов по финансовым и регуляторным вопросам работает с каждым клиентом индивидуально, адаптируя сервисы к конкретным потребностям заказчика на всех стадиях - от разработки процесса до подачи документации в формате iXBRL. На это время мы фактически становимся сотрудниками вашего финансового департамента.

Решение CDM (управление разглашением информации) от Certent автоматически переносит и подтверждает систематизированные данные ESEF за текущий период, обеспечивая полное соответствие отчетной документации требованиям ESMA. Аудит и предварительная компиляция отчетов, разработка бизнес-процессов, оценка технической среды и тренинги по использованию наших продуктов - вот лишь некоторые из сервисов, которыми мы обеспечиваем успех наших клиентов.

Процесс установки платформы CDM ESMA / ESEF проходит под чутким руководством высокопрофессиональной команды сервисных специалистов Certent, гарантирующих быстрый запуск системы и оказывающих необходимую поддержку во всех вопросах составления и подачи отчетности.

О компании Certent

Основанная в 2002 году компания Certent, Inc. создает "умные" и интуитивно понятные решения, помогающие клиентам оптимизировать текущие бизнес-процессы в соответствии с реалиями современного мира финансов. Наши передовые продукты для контроля за разглашением информации, составления описательных отчетов и управления активами поддерживают деловых и финансовых лидеров в вопросах повышения точности, экономии времени и выполнения больших объемов работ в кратчайшие возможные сроки. Наши решения просто и надежно внедряются в облачной среде и получают комплексную поддержку от наших квалифицированных специалистов с обширным опытом и всеобъемлющим географическим охватом. Продукты Сertent c легкостью интегрируются с существующими системами и источниками информации. Наша компания помогает вам пересмотреть подход к управлению хозяйственной деятельностью, рисками и нормативно-правовым соответствием. Предприятие осуществляет свою деятельность в семи странах мира, обслуживая свыше 2 400 государственных, частных компаний и предприятий, находящихся на этапе подготовки к IPO.

Ресурсы Certent

Блог: https://blog.certent.com/esma-esef-compliance-software-turns-challenge-into-opportunity

Веб-сайт продукта: https://certent.com/solutions/financial-regulatory-reporting/esma/

Ссылка на техническое описание: https://go.certent.com/resource/one-platform-to-deliver-esma-compliance-and-remote-working

Контактная информация: Джуди Эш (Judy Ash), [email protected]

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/180416/certent_logo.jpg

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SOURCE Certent, Inc.