Интеллектуальное решение компании Huawei получило награду ВВУИО 2022 года

ВВУИО — крупнейшая в мире ежегодная встреча специалистов по информационно-коммуникационным технологиям и разработчиков. Мероприятие, направленное на достижение глобальных целей устойчивого развития, было организовано совместно МСЭ, Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Программой развития ООН (ПРООН), другими организациями ООН и координаторами плана действий ВВУИО. Награды ВВИО вручаются за выдающиеся проекты в области устойчивого развития в 18 категориях, включая информационно-коммуникационную инфраструктуру, электронное правительство, электронную окружающую среду, электронное здравоохранение и электронное сельское хозяйство. Интеллектуальное решение компании Huawei для кампуса с нулевым уровнем выбросов углерода было номинировано в этом году в категории «Окружающая среда».

Проект индустриального парка в Яньчэне был разработан совместно компанией Huawei и компанией Yancheng Power Source Company, являющейся дочерней структурой государственной энергосети Китая. В проекте сделан акцент на достижении трех целей: преобразования энергетики, декарбонизации и цифровой трансформации. Благодаря особому вниманию к трем аспектам: интеллектуальному управлению энергией, управлению выбросами углерода и управлению кампусом, этот проект обеспечивает мониторинг энергетического оборудования в режиме реального времени, эффективное управление выбросами углерода, интеллектуальное и удобное управление контролем доступа, а также интеллектуальное и координированное управление микросетями. Кампус питается от дополнительных источников энергии, а его система энергопотребления интегрирована с терминалами на территории кампуса. Этот проект является примером интеллектуального кампуса с низким уровнем выбросов углекислого газа, который способствует созданию экологически чистой, низкоуглеродной, безопасной и эффективной современной энергетической системы.

Более подробная информация о ВВУИО представлена на сайте по адресу: https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании Huawei по адресу

http://www.linkedin.com/company/Huawei или следите за нашими новостями в социальных сетях:

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1831359/Yancheng_Low_carbon___Smart_Energy_Industrial_Park.jpg

SOURCE Huawei