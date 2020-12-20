Интеллектуальный завод компании Dreame Technology преодолел предел скорости всасывания и запустил массовое производство двигателей для пылесосов со скоростью 150 000 об./мин

В 2020 году компания Dreame успешно разработала высокоскоростной двигатель для пылесосов, способный развивать скорость до 150 тысяч оборотов в минуту, чем преодолела технический предел скорости на рынке в 125 000 об./мин. и позволила значительно улучить характеристики всасывания. Благодаря введению в эксплуатацию нового завода компания расширила свои мощности до шести производственных линий, обеспечив годовой объем выпуска в 4 млн единиц продукции. Новый интеллектуальный завод уже приступил к производству самой высокопроизводительной модели пылесоса в ассортименте Dreame.

«Dreame вступает в период быстрого роста и демонстрирует огромный потенциал для будущего развития. Придерживаясь линии независимых инноваций, компания быстро закрепилась на ведущих позициях в сфере исследований и разработок ключевых технологий. Dreame твердо шагает в новую эру полностью интегрированного интеллектуального производства», — заявил основатель и глава компании Dreame Юй Хао (Yu Hao).

В подразделение Dreame, руководящее работой интеллектуального завода, вошли эксперты в таких областях, как НИОКР по двигателям, лабораторные исследования, машиностроение, контроль качества механического оборудования, логистические цепочки, финансы и кадровые ресурсы. Для бесперебойного функционирования завода двигателей крайне важны тесное сотрудничество и работа команды, в которой весь коллектив трудится над решением проблем, а также гарантией качества продукции и координацией производственно-сбытовой и снабженческой цепочек.

По мере того как компания Dreame продолжает поставлять на мировой рынок высокопроизводительную и конкурентоспособную продукцию, общее число ее патентов достигло 248. Кроме того, при поддержке инженеров Dreame с опытом работы в аэрокосмической области, обеспечивается высокая точность интеллектуального производства, включающего в себя автоматизированные и механизированные операции.

«Компания Dreame надеется, что все больше семей смогут получить пользу от супер-пылесосов с бесщеточными двигателями, которые способны развивать скорость до 150 000 об./мин. Каждый человек заслуживает того, чтобы пользоваться самыми современными технологиями по доступным ценам — именно к этому и стремится компания Dreame. Мы хотим изменить мир с помощью передовых технологий и создавать машины будущего, исследуя безграничные возможности области интеллектуальной обслуживающей робототехники», — отметил Юй Хао.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology была основана в 2015 году и является инновационным брендом, чья концепция развития нацелена на повышение качества жизни пользователей по всему миру. Dreame Technology специализируется на изготовлении высокопроизводительных бытовых приборов для уборки и очистки помещений с применением технологий аэродинамики. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

Контакты для прессы

Имя: Лю Юэкунь (Yuekun Liu)

Эл. почта: [email protected]

Телефон: +86 400-875-9511

ИСТОЧНИК: Dreame Technology

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1389271/INTL_PHOTO.jpg

SOURCE Dreame Technology